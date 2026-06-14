Brazílie - Maroko 1:1, rychlé akce z první půle vystřídal boj, srovnání zařídil Vinícius

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  6:58aktualizováno  6:58
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Jeden z největších favoritů na úvod světového šampionátu ztratil. Brazilci v prvním utkání skupiny C remizovali s ofenzivně nebezpečným Marokem na stadionu v New Jersey 1:1. Na gól Ismaela Saibárího odpověděl ještě před půlí Vinícius.
Brazilec Vinícius slaví svůj gól proti Maroku.

Brazilec Vinícius slaví svůj gól proti Maroku. | foto: Reuters

Brazilský středopolař Bruno Giumaraes končí na zemi v utkání s Marokem.
Brazilský ofenzivní univerzál Matheus Cunha hlavičkuje míč v utkání s Marokem.
Brazilský střední obránce Gabriel si zpracovává míč během utkání s Marokem.
Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.
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Přestože se do poslední chvíle spekulovalo, jestli se po zranění lýtka dostane největší brazilská superstar Neymar aspoň mezi náhradníky, zveřejněné sestavy naděje zhatily.

Čtyřiatřicetiletý hráč Santosu i tak usedl na střídačku, ale jen jako podpora pro spoluhráče, bez šance na to, že by se během úvodního zápasu podíval na trávník.

A sledoval, jak Brazilci dokráčeli v úvodním duelu k remíze.

Soupeři se na šampionátu utkali podruhé a poprvé po 28 letech. Zápas na MetLife Stadium, kde celý turnaj 19. července vyvrcholí, začali Maročané před 80 663 diváky velmi aktivně.

V 21. minutě otevřeli skóre po výstavní akci. Díaz našel Saibárího mezi dvěma brazilskými stopery a spoluhráč českého gólmana Kováře z PSV Eindhoven přeloboval vyběhnutého Alissona.

Marocký útočník Ismael Saibárí se raduje ze svého gólu proti Brazílii.

I nadále hrozili úřadující afričtí šampioni, paradoxně však ve 32. minutě tvrdou ranou z vápna srovnal Vinícius. V závěru úvodního dějství marocký gólman Bunú vyrazil Paquetovo zakončení ze vzduchu.

Zatímco první poločas nabídl zatím nejzajímavější dění z dosavadních zápasů na turnaji, ve druhém si ani jedno z mužstev nevypracovalo výraznější šanci. Jako kdyby oběma stačil bod. Až v desetiminutovém nastavení Alisson zbytečně vyrazil Ajnávího střelu a následně měl potíže s Amaimúního dorážkou. Brazílii čeká v dalším utkání Haiti, Maroko narazí na Skotsko.

MS ve fotbale 2026
14. 6. 2026 0:00
Konec zápasu
Brazílie : Maroko 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
32. Vinícius Júnior
Góly:
21. I. Sajbárí
Sestavy:
R. Alisson Becker - R. Ibañez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel, D. Santos - Casemiro (46. Fabinho), B. Guimaraes (80. Danilo Santos), Raphinha, L. Paquetá (62. M. Cunha), Vinícius Júnior - I. Thiago (62. L. Henrique)
Sestavy:
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, Š. Rijád, N. Mazráví (80. A. Saláh ad-Dín) - A. Búaddí, N. el-Ajnawí, B. Díaz (65. Š. Tálibí), A. Únahí (65. S. el-Murábet), B. el-Chanús (80. A. Amajmúni) - I. Sajbárí (89. S. Rahímí)
Náhradníci:
Danilo Santos, Rayan, L. Pereira, Bremer, M. Cunha, G. Martinelli, L. Henrique, Endrick, Weverton, Ederson, Fabinho, A. Sandro, Danilo
Náhradníci:
R. Halhal, S. Rahímí, Š. Tálibí, A. Saláh ad-Dín, Z. el-Wáhdí, S. el-Murábet, A. Amajmúni, J. Bilamarí, D. Jasín, M. Saadán, A. Sibáí, K. Munír, A. Tadžnautí, A. al-Kaabí, S. Amrabat
Žluté karty:
37. Casemiro, 43. R. Ibañez
Žluté karty:

Počet diváků: 80 663

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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