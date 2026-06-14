Brazílie - Maroko 1:1, rychlé akce z první půle vystřídal boj, srovnání zařídil Vinícius

Přestože se do poslední chvíle spekulovalo, jestli se po zranění lýtka dostane největší brazilská superstar Neymar aspoň mezi náhradníky, zveřejněné sestavy naděje zhatily.
Čtyřiatřicetiletý hráč Santosu i tak usedl na střídačku, ale jen jako podpora pro spoluhráče, bez šance na to, že by se během úvodního zápasu podíval na trávník.
A sledoval, jak Brazilci dokráčeli v úvodním duelu k remíze.
Soupeři se na šampionátu utkali podruhé a poprvé po 28 letech. Zápas na MetLife Stadium, kde celý turnaj 19. července vyvrcholí, začali Maročané před 80 663 diváky velmi aktivně.
V 21. minutě otevřeli skóre po výstavní akci. Díaz našel Saibárího mezi dvěma brazilskými stopery a spoluhráč českého gólmana Kováře z PSV Eindhoven přeloboval vyběhnutého Alissona.
I nadále hrozili úřadující afričtí šampioni, paradoxně však ve 32. minutě tvrdou ranou z vápna srovnal Vinícius. V závěru úvodního dějství marocký gólman Bunú vyrazil Paquetovo zakončení ze vzduchu.
Zatímco první poločas nabídl zatím nejzajímavější dění z dosavadních zápasů na turnaji, ve druhém si ani jedno z mužstev nevypracovalo výraznější šanci. Jako kdyby oběma stačil bod. Až v desetiminutovém nastavení Alisson zbytečně vyrazil Ajnávího střelu a následně měl potíže s Amaimúního dorážkou. Brazílii čeká v dalším utkání Haiti, Maroko narazí na Skotsko.
32. Vinícius Júnior
21. I. Sajbárí
R. Alisson Becker - R. Ibañez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel, D. Santos - Casemiro (46. Fabinho), B. Guimaraes (80. Danilo Santos), Raphinha, L. Paquetá (62. M. Cunha), Vinícius Júnior - I. Thiago (62. L. Henrique)
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, Š. Rijád, N. Mazráví (80. A. Saláh ad-Dín) - A. Búaddí, N. el-Ajnawí, B. Díaz (65. Š. Tálibí), A. Únahí (65. S. el-Murábet), B. el-Chanús (80. A. Amajmúni) - I. Sajbárí (89. S. Rahímí)
Danilo Santos, Rayan, L. Pereira, Bremer, M. Cunha, G. Martinelli, L. Henrique, Endrick, Weverton, Ederson, Fabinho, A. Sandro, Danilo
R. Halhal, S. Rahímí, Š. Tálibí, A. Saláh ad-Dín, Z. el-Wáhdí, S. el-Murábet, A. Amajmúni, J. Bilamarí, D. Jasín, M. Saadán, A. Sibáí, K. Munír, A. Tadžnautí, A. al-Kaabí, S. Amrabat
Počet diváků: 80 663Přejít na online reportáž