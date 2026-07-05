ONLINE: Brazílie - Norsko 0:0, gólman Nyland chytá Bruno Guimaraesovi penaltu

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  21:55aktualizováno  22:15
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Patrick Berg se trefil do sítě Brazílie, jeho trefa ale byla odvolána kvůli...

Patrick Berg se trefil do sítě Brazílie, jeho trefa ale byla odvolána kvůli ofsajdu v mezihře. | foto: Reuters

Úvodní výkop čtvrtfinále mistrovství světa mezi Norskem a Brazílií.
Erling Haaland v akci během zápasů s Brazílií.
Matheus Cunha z Brazílie (vpravo) bojuje o míč s Norem Ryersonem.
Patrick Berg se trefil do sítě Brazílie, jeho trefa ale byla odvolána kvůli...
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Že by už konečně? Brazilští fotbalisté v osmifinále mistrovství světa hrají s Norskem, které nikdy neporazili, což se jim u jiných soupeřů nestalo. Zápas v East Ruthefordu, největším stadionu pro šampionát, můžete od 22.00 středoevropského času sledovat v online reportáži.

Brazílie i Norsko svá utkání v úvodním kole play off vyhrály shodně 2:1.

Brazilský obrat proti Japonsku dokonal v páté minutě nastavení Gabriel Martinelli, Norové zdolali Pobřeží slonoviny díky trefě Erlinga Haalanda z 86. minuty.

Brazilci nechyběli ve čtvrtfinále osmkrát za sebou, s pěti tituly nejúspěšnější země historie mistrovství světa však na zlato čeká už 24 let.

Norové ve vzájemných zápasech proti nejpopulárnějšímu reprezentačnímu mužstvu planety mají pozitivní bilanci dvou výher a dvou remíz.

Do čtvrtfinále už postoupily Maroko s Francií, které zároveň tvoří dvojici. Vítěz duelu Brazílie – Norsko se utká s lepším z dvojice Mexiko – Anglie.

MS ve fotbale 2026
5. 7. 2026 22:00
Zápas probíhá
Brazílie : Norsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
R. Alisson Becker - Danilo, Marquinhos, Gabriel, D. Santos - Rayan, Casemiro, B. Guimaraes, G. Martinelli - M. Cunha, Vinícius Júnior
Sestavy:
Ö. Nyland - J. Ryerson, K. Ajer, T. Heggem, D. Wolfe - M. Ödegaard, S. Berge, P. Berg - A. Sörloth, E. Haaland, A. Nusa
Náhradníci:
Endrick, L. Pereira, Éderson, R. Ibaňez, I. Thiago, Danilo Santos, L. Henrique, Raphinha, Bremer, Ederson, Fabinho, A. Sandro, Weverton, Neymar
Náhradníci:
A. Schjelderup, S. Tangvik, S. Langaas, T. Aasgaard, H. Falchener, O. Bobb, K. Thorstvedt, M. Pedersen, F. Aursnes, J. Larsen, L. Östigaard, M. Thorsby, F. Björkan, J. Hauge
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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