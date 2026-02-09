Když se k Johnsonové na nedělní tiskové konferenci přitočila stříbrná Němka Emma Aicherová, Američanka začala vytahovat svoje zlato a soupeřku varovala.
„Raději s medailí moc neskákej,“ řekla jí a před zkoprnělou Němku postupně vyndala zlatou placku, potom stuhu a nakonec sponu, která oba artefakty spojuje.
„A tahle ta malá věc tu medaili a stuhu má držet pohromadě,“ dodala Johnsonová.
Na tiskovce tak reagovala na video pořízené bezprostředně po vyhlášení, kdy se jí reportéři ptali, kde nosí medaili. Protože na jejím krku viděli jen stuhu.
„Skočila jsem a takhle to dopadlo,“ usmívá se sjezdařka, když vytáhla svůj nejcennější kov z kapsy.
Zlaté problémy Johnsonové nejsou jedinými potížemi s cennými olympijskými kovy. Už v sobotu svou medaili na dvě části ukázala stříbrná ze skiatlonu Švédka Ebba Anderssonová.
Totéž se objevilo ve videu německého biatlonového týmu. Jeho smíšená štafeta skončila v neděli bronzová a při křepčení v německém domě se medaile jednomu z členů Justusu Strelowovi rozpadla úplně stejným způsobem jako Johnsonové. Její slova „raději s ní moc neskákej“ se jen potvrdila.
V pondělí se pak na sociálních sítích stejným problémem „pochlubila“ americká krasobruslařka Alysa Liuová, která ukázala své zlato z týmové soutěži. „Moje medaile stuhu nepotřebuje,“ připsala.
Ředitel organizačního výboru soutěží v Cortině Andrea Francisi prohlásil, že se na odstranění problému pracuje. „Věnujeme tomu maximální pozornost. Medaile je snem sportovců a tak chceme, aby v okamžiku, kdy ji dostanou, byla naprosto perfektní. Opravdu to považujeme za nejdůležitější okamžik,“ prohlásil.
Medaile z Paříže ztrácely lesk
Problémy s medailemi hlásili olympionici i před dvěma lety na letních hrách v Paříži. Olympijské medaile totiž ztrácely lesk a bledly. A také se olupovaly.
Francouzská mincovna, odpovědná za výrobu olympijských medailí pro loňské hry v Paříži, tehdy obdržela od sportovců přes 200 žádostí o výměnu těch, které na stupních vítězů slavnostně obdrželi jen šest měsíců po hrách.
Mezinárodní olympijský výbor uvedl, že medaile byly „vadné“ . Naopak výrobce je raději označil za „poškozené“.