City remizovali s Brightonem, ztratila i Chelsea. Burnley obralo o body United

City poslal ve 40. minutě do vedení z penalty Haaland, což byl pro něj už 150. gól za tento klub. Brighton vyrovnal po hodině hry: Mitoma na hranici vápna převzal Ayariho přihrávku z křídla a nízkou střelou do vzdálenějšího rohu překonal brankáře Donnarummu. Domácí si v závěru vypracovali velký tlak, ale na premiérovou výhru v roce 2026 nakonec nedosáhli.
United už bez Amorima k výhře nad Burnley nestačily ani dvě branky Slovince Šeška, jenž tak ukončil devítizápasový střelecký půst. O dělbu bodů se postaral domácí útočník Anthony. Hosté v závěru sahali po vítězství, Laceyho dělovka ale skončila jen na břevnu.
Wolverhampton nedokázal zvítězit na hřišti Evertonu, přestože v závěru dohrával proti devíti, a remizoval 1:1. Tým Ladislava Krejčího, jenž ve středu odehrál 67 minut, poprvé v ligovém ročníku bodoval ve třech utkáních v řadě.
O dělbu bodů se postaral osmnáctiletý útočník Mané, který v 69. minutě reagoval na trefu Keana z prvního poločasu a navázal na minulý duel proti West Hamu, v němž si otevřel střelecké konto v Premier League.
V 83. minutě byl prvním vyloučeným na domácí straně právě obránce Keane, jehož o osm minut později doplnil anglický reprezentační kolega Grealish. Wolverhampton ale početní přesilu nezužitkoval a na záchranu mu v tabulce schází 14 bodů. Everton je dvanáctý.
Chelsea prohrála na hřišti Fulhamu 1:2 a na ligové vítězství čeká už pět kol. Ve středu jí cestu k třem bodům výrazně zkomplikoval obránce Cucurella, jenž jako poslední hráč už v 22. minutě stáhl Wilsona a viděl červenou kartu.
Domácí přesilovku využili až v 55. minutě díky Jiménezovi, Chelsea ale o 17 minut později srovnala zásluhou Delapa. Dvaadvacetiletý útočník se za tým prosadil v Premier League poprvé od letního přestupu z Ipswiche.
O triumfu Fulhamu definitivně rozhodl až Wilson, který si devět minut před koncem na hranici vápna našel odražený míč a překonal brankáře Sáncheze. Domácí opanovali derby s Chelsea na svém stadionu poprvé od ledna 2023.
Brentford potvrdil formu, zdolal Sunderland 3:0 a díky šestizápasové sérii bez prohry se vyšvihl na páté místo. O dva góly se postaral útočník Thiago, jenž v této sezoně dal už 16 branek a stanovil nový brazilský rekord v Premier League.
Předstihl bývalého útočníka Liverpoolu Firmina, křídelníka Arsenalu Martinelliho a Cunhu, někdejšího útočníka Wolverhamptonu, který od letošní sezony obléká dres Manchesteru United.
Leeds inkasoval od Barnese v 12. minutě nastavení, na hřišti Newcastlu padl 3:4 a prohrál poprvé po sedmi zápasech.
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Armstrong (87. N. Patterson), Iroegbunam, Garner – McNeil (90+1. Röhl), Barry (87. Beto), Grealish.
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí (67. Strand Larsen) – Tchatchoua, Arias (46. André), J. Gomes, Mané, H. Bueno – Arokodare, Hwang Hi-čchan (90+5. Lima).
Donnarumma – M. Nunes (73. Lewis), Chusanov, Alleyne, Aké (73. O'Reilly) – N. González (64. Rodri) – B. Silva (C), Reijnders, Foden (73. Cherki), Doku – Haaland.
Verbruggen – Hinshelwood, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Ayari (83. Milner), Groß – Mitoma (83. Watson), Gómez (77. Gruda), De Cuyper – Rutter (77. Welbeck).
D. Henderson – Canvot, Lacroix, Guéhi (C) – Devenny (90. Sosa), Wharton, Hughes, Mitchell – Johnson, Pino – Mateta.
E. Martínez (46. Bizot) – Cash, Konsa, Lindelöf, Digne (73. Maatsen) – Kamara (82. Bogarde), Tielemans – McGinn (C) (73. Malen), Rogers, Sancho (65. Buendía) – Watkins.
Dúbravka – Laurent, Estève, Humphreys – Walker (C), Ugochukwu, Florentino, Pires – Edwards (90+3. Sonne) – Medžbrí (58. Anthony), Broja (76. Foster).
Lammens – Dalot, Heaven (61. Yoro), L. Martínez, Shaw – Ugarte (84. Lacey), Casemiro (74. Mainoo) – Dorgu, B. Fernandes (C) (61. Mount), M. Cunha (74. Zirkzee) – Šeško.
Leno – Diop, Andersen, Cuenca (46. Kevin) – Castagne, Berge, Cairney (C) (73. Lukić), Robinson (73. Sessegnon) – H. Wilson (90+1. A. Traoré), Smith Rowe (83. Reed) – R. Jiménez.
Sánchez – Gusto (75. Acheampong), Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Santos (28. Hato) – Palmer (75. Pedro), Fernández (C) (65. R. James), P. Neto – Delap.
Petrović – Á. Jiménez (87. Diakité), Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Semenyo (90+10. Milosavljević), Tavernier (87. Adlí), Kroupi (64. Ünal) – Evanilson (64. Brooks).
Vicario – Porro, Romero, van de Ven, Spence – Bentancur (87. A. Gray), Palhinha – Tel, Bergvall (57. Odobert), Simons – Kolo Muani (66. Richarlison).
Pope – Miley, Thiaw (46. Botman), Schär (75. J. Ramsey), Hall – Guimarães (C), Tonali (46. Livramento), Joelinton – H. Barnes, Woltemade (75. Wissa), A. Gordon (81. J. Murphy).
Perri – Rodon (90+7. Bornauw), Bijol, Struijk – Justin, Grujev (90+7. Tanaka), Ampadu (C), Stach (81. Okafor), Gudmundsson – Aaronson (90+7. Gnonto) – Calvert-Lewin (87. Nmecha).
Kelleher – Kayode (82. Hickey), Ajer, Collins (C), Henry – Jarmoljuk, Janelt – Jensen (76. J. Henderson), Lewis-Potter (61. Damsgaard), Schade – Thiago (82. Nelson).
Roefs – Hume, Mukiele, Ballard (79. Cirkin), Alderete (83. O'Nien) – Geertruida (79. Neil), Xhaka (C), Rigg (52. Mayenda) – Le Fée, Adingra (52. Mundle) – Brobbey.
