Los v Brisbane Čechům nepřál. Lehečka zahájí obhajobu titulu proti Macháčovi

Čtyřiadvacetiletý Lehečka figuruje ve světovém žebříčku na 18. místě, o rok starší Macháč je v pořadí ATP na 32. příčce. Vítěze duelu čeká lepší ze zápasu Američana Sebastiana Kordy s Monačanem Valentinem Vacherotem.
Lehečka se pokusí navázat na vydařené vstupy do sezony z posledních dvou let. Vloni začal rok triumfem v Brisbane, v roce 2024 získal v lednu svůj premiérový titul v Adelaide.
Nasazenou jedničkou v Brisbane je Rus Daniil Medveděv. Na divokou kartu se v turnaji představí i australský bouřlivák Nick Kyrgios, první soutěžní zápas od loňského března odehraje proti Američanovi Aleksandaru Kovacevicovi.