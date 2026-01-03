Los v Brisbane Čechům nepřál. Lehečka zahájí obhajobu titulu proti Macháčovi

Autor: ,
  12:05aktualizováno  12:05
Jiří Lehečka zahájí na tenisovém turnaji v Brisbane cestu za obhajobou titulu proti Tomáši Macháčovi. Oba české reprezentanty proti sobě na úvod sezony svedl v 1. kole los, na okruhu ATP je čeká první vzájemný souboj. Papírovým favoritem bude třetí nasazený Lehečka.

Jiří Lehečka pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Brisbane. | foto: AP

Čtyřiadvacetiletý Lehečka figuruje ve světovém žebříčku na 18. místě, o rok starší Macháč je v pořadí ATP na 32. příčce. Vítěze duelu čeká lepší ze zápasu Američana Sebastiana Kordy s Monačanem Valentinem Vacherotem.

Lehečka se pokusí navázat na vydařené vstupy do sezony z posledních dvou let. Vloni začal rok triumfem v Brisbane, v roce 2024 získal v lednu svůj premiérový titul v Adelaide.

Nasazenou jedničkou v Brisbane je Rus Daniil Medveděv. Na divokou kartu se v turnaji představí i australský bouřlivák Nick Kyrgios, první soutěžní zápas od loňského března odehraje proti Američanovi Aleksandaru Kovacevicovi.

Vstoupit do diskuse

Sport 2026:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.