Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

  13:39aktualizováno  13:39
Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00. Jako první začne olympijský turnaj ženám 5. února, Češi nastoupí k prvnímu zápasu o sedm dnů později. Poprvé od her v Soči 2014 se pod pěti kruhy představí i hráči z NHL.

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy. | foto: Reuters

Trenér Radim Rulík odtajnil úvodní šestici hráčů už v polovině června. První část nominace tvoří David Pastrňák a Pavel Zacha z Bostonu, Martin Nečas z Colorada, Ondřej Palát z New Jersey a z Anaheimu brankář Lukáš Dostál a obránce Radko Gudas.

Čeští hokejisté se na ZOH utkají v milánské Santa Giulia Areně v základní skupině postupně s Kanadou, Francií a Švýcarskem, následovat bude play off. Hokejistky pod vedením kanadské trenérky Carly MacLeodové narazí ve skupině na USA, Švýcarsko, Finsko a Kanadu.

