Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

Trenér Radim Rulík odtajnil úvodní šestici hráčů už v polovině června. První část nominace tvoří David Pastrňák a Pavel Zacha z Bostonu, Martin Nečas z Colorada, Ondřej Palát z New Jersey a z Anaheimu brankář Lukáš Dostál a obránce Radko Gudas.
Čeští hokejisté se na ZOH utkají v milánské Santa Giulia Areně v základní skupině postupně s Kanadou, Francií a Švýcarskem, následovat bude play off. Hokejistky pod vedením kanadské trenérky Carly MacLeodové narazí ve skupině na USA, Švýcarsko, Finsko a Kanadu.