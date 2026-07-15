Bude Infantino pykat za servilnost k Trumpovi? Stížnost na něj už řeší i MOV

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  9:10aktualizováno  9:10
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Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně. | foto: Reuters

Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA.
Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, aplauduje při řeči amerického...
Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA...
Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...
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Britská lidskoprávní organizace FairSquare oznámila, že podala Mezinárodnímu olympijskému výboru stížnost na prezidenta mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. Šéfa světového fotbalu a člena MOV obviňuje z toho, že v souvislosti s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně porušil pravidla MOV týkající se politické neutrality.

FairSquare uvedla, že se Infantino dopustil pěti jasných provinění, pro které jsou také „jednoznačné důkazy“.

Jedním z nich je omilostnění amerického útočníka Folarina Baloguna, jenž navzdory tomu, že dostal v utkání 1. kola play off proti Bosně a Hercegovině na mistrovství světa červenou kartu, směl nastoupit do osmifinále proti Belgii.

FIFA tak rozhodla po Trumpově intervenci, což vyvolalo pozdvižení nejen ve fotbalovém světě. Infantino v prohlášení reagujícím na Balogunův případ zdůraznil, že orgány FIFA rozhodují nezávisle.

Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA.
Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA...

Podle FairSquare také Infantino propagoval fanouškovský web mistrovství světa 2026, jenž je údajně napojen na Trumpovu administrativu a slouží ke sběru dat.

Dalším porušením pravidel politické nezávislosti měl být Infantinův příspěvek na instagramu poté, co se v lednu 2025 zúčastnil akce navazující na Trumpovu prezidentskou inauguraci. Šéf FIFA také ve stejném roce veřejně lobboval za udělení Nobelovy ceny za mír americkému prezidentovi. Loni při losu MS ve Washingtonu udělil Trumpovi nově založenou Cenu míru FIFA.

Infantino je členem MOV od roku 2020. Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová minulý týden na dotaz médií uvedla, že pokud etická komise obdrží podnět, bude se jím zabývat.

FairSquare už loni v prosinci podala podobnou stížnost k etické komisi FIFA, kterou následně podpořili Norská fotbalová federace i členové Evropského parlamentu.

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