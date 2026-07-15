Bude Infantino pykat za servilnost k Trumpovi? Stížnost na něj už řeší i MOV

FairSquare uvedla, že se Infantino dopustil pěti jasných provinění, pro které jsou také „jednoznačné důkazy“.
Jedním z nich je omilostnění amerického útočníka Folarina Baloguna, jenž navzdory tomu, že dostal v utkání 1. kola play off proti Bosně a Hercegovině na mistrovství světa červenou kartu, směl nastoupit do osmifinále proti Belgii.
FIFA tak rozhodla po Trumpově intervenci, což vyvolalo pozdvižení nejen ve fotbalovém světě. Infantino v prohlášení reagujícím na Balogunův případ zdůraznil, že orgány FIFA rozhodují nezávisle.
Podle FairSquare také Infantino propagoval fanouškovský web mistrovství světa 2026, jenž je údajně napojen na Trumpovu administrativu a slouží ke sběru dat.
Dalším porušením pravidel politické nezávislosti měl být Infantinův příspěvek na instagramu poté, co se v lednu 2025 zúčastnil akce navazující na Trumpovu prezidentskou inauguraci. Šéf FIFA také ve stejném roce veřejně lobboval za udělení Nobelovy ceny za mír americkému prezidentovi. Loni při losu MS ve Washingtonu udělil Trumpovi nově založenou Cenu míru FIFA.
Infantino je členem MOV od roku 2020. Prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová minulý týden na dotaz médií uvedla, že pokud etická komise obdrží podnět, bude se jím zabývat.
FairSquare už loni v prosinci podala podobnou stížnost k etické komisi FIFA, kterou následně podpořili Norská fotbalová federace i členové Evropského parlamentu.