Pro Nadala šlo o další návrat do prostředí domácího turnaje, kde v minulosti slavil velké úspěchy a který dokázal pětkrát ovládnout. Letos ale Madrid Open přináší i netradiční kulisu. Stadion Santiago Bernabéu se totiž na několik dní proměnil v antukový kurt, který slouží hráčům jako tréninkové zázemí.
Právě tady se při slavnostním otevření dočasného kurtu objevila řada tenisových es i fotbalistů Realu Madrid v čele s Thibautem Courtoisem a Judem Bellinghamem. Zatímco dospělí si střihli exhibiční výměny, malý Rafael Nadal Jr., někdy přezdívaný také „Baby Rafa“, pobíhal po kurtu, bral do ruky raketu a bavil přítomné fanoušky i samotné hvězdy.
Záběry, na kterých mu slavný otec nahrává míčky a malý Nadal je zkouší vracet, neunikly fanouškům na sociálních sítích, kteří si okamžitě všímali jeho pohybu i prvních náznaků techniky. „Má už teď Nadalův bekhend,“ objevovalo se v komentářích. Další přidávali klasiku: „Jaký otec, takový syn.“
Pozornost vzbudila i jeho interakce s dalšími hvězdami. Šwiateková si s ním plácla a Sinner ho s úsměvem sledoval při jeho hráčských pokusech na kurtu. Anglický záložník Bellingham si pak s malým Nadalem dokonce pořídil společnou fotku.