Bekhend má jako táta! Nadalův tříletý syn na kurtu bavil fanoušky i tenisové hvězdy

  18:24aktualizováno  18:24
Na antukový kurt na stadionu Santiago Bernabéu dorazily světové tenisové i fotbalové osobnosti, aby slavnostně zahájily turnaj Madrid Open. Pozornost se nakonec neupírala jen na Jannika Sinnera, Igu Šwiatekovou či Rafaela Nadala. Hvězdou se stal také jeho tříletý syn.

Pro Nadala šlo o další návrat do prostředí domácího turnaje, kde v minulosti slavil velké úspěchy a který dokázal pětkrát ovládnout. Letos ale Madrid Open přináší i netradiční kulisu. Stadion Santiago Bernabéu se totiž na několik dní proměnil v antukový kurt, který slouží hráčům jako tréninkové zázemí.

Právě tady se při slavnostním otevření dočasného kurtu objevila řada tenisových es i fotbalistů Realu Madrid v čele s Thibautem Courtoisem a Judem Bellinghamem. Zatímco dospělí si střihli exhibiční výměny, malý Rafael Nadal Jr., někdy přezdívaný také „Baby Rafa“, pobíhal po kurtu, bral do ruky raketu a bavil přítomné fanoušky i samotné hvězdy.

Záběry, na kterých mu slavný otec nahrává míčky a malý Nadal je zkouší vracet, neunikly fanouškům na sociálních sítích, kteří si okamžitě všímali jeho pohybu i prvních náznaků techniky. „Má už teď Nadalův bekhend,“ objevovalo se v komentářích. Další přidávali klasiku: „Jaký otec, takový syn.“

Pozornost vzbudila i jeho interakce s dalšími hvězdami. Šwiateková si s ním plácla a Sinner ho s úsměvem sledoval při jeho hráčských pokusech na kurtu. Anglický záložník Bellingham si pak s malým Nadalem dokonce pořídil společnou fotku.

