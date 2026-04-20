Šílenství v Buffalu: play off po 15 letech a snová otočka. Hala se třásla, smál se kouč

Sabres zdolali Boston 4:3, těsný zápas se rozhodoval až na jeho konci, kdy KeyBank Center muselo dunit i zvenku.
Duel se pro domácí totiž zpočátku nevyvíjel dobře. Jako by bylo znát, že spoustu hráčů zažívá debut v play off, vždyť takových byste v sestavě Buffala našli hned jedenáct!
Boston trestal zaváhání, hlídal si výpady domácích, dlouho držel náskok. Ještě osm minut před koncem vedl po dvou asistencích Pastrňáka na góly Geekieho a Lindholma 2:0.
Pak se ale mnohé změnilo.
Zapříčinil to první gól Sabres, kdy Tage Thompson šikovně a rychle zasunul puk zpoza branky podél Swaymanovy tyčky.
„Diváci byli skvělý celou dobu, ale jakmile Tage skóroval, hala vybuchla nadšením. Fanoušci nám strašně pomohli,“ uznal zadák Mattias Samuelsson, pozdější hrdina utkání.
Nutno podotknout, že do prvního vstřeleného gólu fandové lehce zkoprněli. Původní euforii z návratu play off postupně střídala nervozita, nejistota a možná i obava z toho, že se očekávaný duel nevyvede tak, jak si věrní fanoušci přáli.
Však taky čekali na branku 52 minut, není divu, že se o výsledek strachovali.
Ale co jim hokejisté Sabres dlouho nedopřáli, jim v posledních osmi minutách naplno vynahradili.
Lehce přes čtyři minuty před koncem přidal Thompson druhý gól a za necelou minutu později Samuelsson poslal domácí do vedení.
„V naši partu hodně věříme. Pak jsme se jen snažili s fanoušky vézt na momentu a vyšlo to krásně,“ těšilo střelce vítězného gólu.
„Bylo cítit, jak se hala otřásá!“ usmíval se po zápase trenér Buffala Lindy Ruff.
To Bruins vnímali tyto okamžiky zcela odlišně. Do té doby drželi utkání ve svých rukách, těžili ze zkušeností, vypracovali si důležitý náskok. Jenže pak během čtyř a půl minuty třikrát inkasovali a museli dotahovat.
„Bylo očividné, že se jim díky podpoře publika vrátil elán a zápas byl poté rozhodnutý,“ uznal kouč hostů Marco Sturm.
Burácení snad museli slyšet i kolemjdoucí. Ještě před koncem utkání fanoušci stáli, křičeli a mávali bílými hadříky, které vyfasovali od klubu. Každý z nich ho měl připravený na svém sedadle. Stálo na nich jednoduché heslo „We’re back“, neboli „Jsme zpátky“.
Nad hlavami je mohli roztočit ještě jednou, minutu a dvanáct sekund před závěrečnou sirénou ujel Alex Tuch a do odkryté branky přidal čtvrtou branku.
A ačkoliv ještě snížil Pastrňák, radost už domácím příznivcům nesebral.
„Atmosféra byla neuvěřitelná, jsme rádi, že jsme fanouškům dali takovou třetí třetinu,“ přidal ještě Ruff.
Už když si Sabres na konci základní část zajistili postup do play off, mluvilo se o tom, jak ho celé Buffalo bude prožívat.
Že by snad fanoušci po letech bídy a trápení ztratili zápal, který naposledy rozžhavili v roce 2011, kdy se Sabres loučili na dlouho s posledním play off v sedmém zápase prvního kola proti Philadelphii?
Nikoliv, natěšení fandové ukázali, že hokejem opět euforicky žijí.
„Byl to zážitek. Až budete někomu říkat, že tohle byl váš první zápas v play off, máte opravdu co vyprávět,“ říkal Ruff k debutantům v sestavě.
I s nimi, byť už o jeden zápas zkušenější, vyrazí Sabres do druhého klání série. Z úterý na středu se opět hraje v hlasitém KeyBank Center.