Coufal s Hranáčem byli u vítězství Hoffenheimu v Berlíně. Král jen střídal

  19:35aktualizováno  19:35
Fotbalisté Hoffenheimu vyhráli ve třetím kole bundesligy na stadionu Unionu Berlín 4:2 a připsali si druhé vítězství. V základní sestavě hostů nastoupili obránci Robin Hranáč a Vladimír Coufal, který se podílel na druhé brance. Za domácí se coby střídající objevil na trávníku ještě Alex Král.
Robin Hranáč z Hoffenheimu (vpravo) se snaží zastavit Ilyase Ansaha z Unionu Berlín. | foto: AP

Hoffenheimu vyšel závěr prvního poločasu. Po faulu na Tourého proměnil v nastavení pokutový kop Chorvat Kramarič a ještě před odchodem do šaten přidal druhý gól hostů kosovský útočník Asllani po akci, která začala Coufalovou hlavičkou do křídla.

Další góly padly rychle za sebou krátce po zahájení druhé půle. Union snížil, avšak Asllani kontroval podobně snadnou brankou zblízka.

Král nastoupil za berlínský celek v 68. minutě, nedlouho poté snížil na 2:3 po rohovém kopu Rothe. Ten pak ale před vlastní brankou fauloval, dostal červenou kartu a Lemperle z penalty definitivně rozhodl.

Fotbalisté Hoffenheimu slaví gól v zápase proti Unionu Berlín.

Neporažený Dortmund využil přesilovku a vyhrál v Heidenheimu 2:0, čtvrtým gólem v sezoně k tomu pomohl guinejský útočník Guirassy.

Bez prohry pokračují také Wolfsburg a nováček z Kolína nad Rýnem. V jejich souboji padly tři góly v nastavení druhé půle, branku na konečných 3:3 vstřelil ve 14. přidané minutě Polák Kamiňski.

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Union Berlín Union Berlín : Hoffenheim Hoffenheim 2:4 (0:2)
Góly:
49. Ansah
72. Rothe
Góly:
45+1. Kramarić
45+3. Asllani
51. Asllani
83. Lemperle
Sestavy:
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Rothe – Trimmel (C), Khedira, Haberer (68. Král), Skov (86. Köhn) – Burke (74. Skarke), Ilić, Ansah (74. Čong U-jong).
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari (78. Chaves), Bernardo – Burger, Avdullahu, Kramarić (66. Prömel) – Lemperle (86. Damar), Asllani (66. Moerstedt), Touré (78. Prass).
Náhradníci:
Raab – Kemlein, Ogbemudia, Ljubičić, Preu.
Náhradníci:
L. Philipp – Akpoguma, Bebou, Tohumcu.
Žluté karty:
44. Querfeld
Žluté karty:
57. Asllani
Červené karty:
82. Rothe
Červené karty:

Rozhodčí: Welz

Počet diváků: 21732

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 18:30
zápas probíhá
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Hamburger SV Hamburger SV 5:0 (4:0)
Góly:
3. Gnabry
9. Pavlović
26. Kane
29. Díaz
62. Kane
Góly:
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer, Upamecano (46. Guerreiro, 64. Bischof), Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry (46. Jackson), Díaz – Kane (64. Karl).
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Soumahoro (46. Elfadli) – Mikelbrencis, Remberg, Capaldo (C) (46. Meffert), Muheim – Røssing-Lelesiit (46. Philippe), Königsdörffer, Vieira.
Náhradníci:
Ulreich, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Boey.
Náhradníci:
Peretz – Katterbach, Lokonga, Glatzel, Sahiti, Baldé.
Žluté karty:
27. Upamecano
Žluté karty:
2. Soumahoro

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Mohuč Mohuč : RB Lipsko RB Lipsko 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
40. Bakayoko
Sestavy:
Zentner – da Costa, Bell (15. Hanche-Olsen), Kohr – Caci (75. Widmer), Sano, Amiri (C), Mwene (75. Veratschnig) – Nordin (75. Kawasaki), Bøving (65. Sieb) – Weiper.
Sestavy:
Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – Seiwald, Baumgartner (90+3. Kampl), Schlager (33. Banzuzi) – Bakayoko (66. Harder), Cardoso (90+3. Ouédraogo), Nusa (66. Diomande).
Náhradníci:
Rieß – Bobzien, Leitsch, Maloney.
Náhradníci:
Vandevoordt – Bitshiabu, Finkgräfe, Nedeljković.
Žluté karty:
7. Bell
Žluté karty:

Rozhodčí: Jablonski – Wessel, Osmanagić

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Heidenheim Heidenheim : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
33. Guirassy
45+6. Beier
Sestavy:
Ramaj – Traoré, Mainka (C), Gimber (46. Busch), Paqarada (8. Föhrenbach) – Kerber, Schöppner – Ibrahimović (81. Siersleben), Beck (47. Conteh), Honsak (70. Kaufmann) – Zivzivadze.
Sestavy:
Kobel (C) – Ryerson, Anton, Bensebajní – Couto, Groß (65. Chukwuemeka), Nmecha, Svensson – Adeyemi (65. Bellingham), Guirassy, Beier (75. Campbell).
Náhradníci:
K. Müller – Dorsch, Niehues, Schimmer.
Náhradníci:
Meyer – Mané, Kabar, Özcan, Sabitzer.
Žluté karty:
40. Gimber, 47. Schöppner
Žluté karty:
27. Adeyemi, 45+2. Ryerson
Červené karty:
21. Zivzivadze
Červené karty:

Rozhodčí: Zwayer (GER)

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Wolfsburg Wolfsburg : 1. FC Köln 1. FC Köln 3:3 (1:1)
Góly:
42. Amúra
65. Majer
90+9. Arnold
Góly:
5. Waldschmidt
90+1. Bülter
90+14. Kamiński
Sestavy:
Grabara – Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle – Arnold (C), Souza – Skov Olsen (89. Lindstrøm), Majer (85. Seelt), Wimmer (89. Daghim) – Amúra (70. Pejčinović).
Sestavy:
Schwäbe (C) – Sebulonsen (64. S. El Mala), van den Berg (71. Kainz), Hübers, Lund (78. Ache) – Schmied, Waldschmidt (46. Jóhannesson), Martel – Thielmann (64. Castro-Montes), Bülter, Kamiński.
Náhradníci:
M. Müller – Zehnter, Dárdai, Wind, Eriksen.
Náhradníci:
Zieler – Huseinbašić, Krauß, Özkacar.
Žluté karty:
68. Majer, 86. Grabara
Žluté karty:
72. Schmied, 84. Kamiński

Rozhodčí: Dankert – Rohde, Unger

Počet diváků: 28917

Německá Bundesliga
3. kolo 13. 9. 2025 15:30
Freiburg Freiburg : Stuttgart Stuttgart 3:1 (0:1)
Góly:
81. Matanović
86. Scherhant
90+2. Matanović
Góly:
20. Demirović
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter (C), Lienhart, Makengo – Eggestein, Osterhage (85. Höfler) – Beste (85. Dinkçi), Manzambi, Grifo (63. Scherhant) – Höler (78. Matanović).
Sestavy:
Nübel – Mittelstädt (76. Hendriks), Chabot, Jeltsch, Vagnoman (88. Assignon) – Stiller, Karazor (C) (88. Führich) – Búanání (63. Tomás), el-Chanús, Leweling – Demirović (76. Andrés).
Náhradníci:
F. Müller – Adamu, Günter, Jung, Treu.
Náhradníci:
Drljača – Jovanović, Zagadou, Nartey.
Žluté karty:
Žluté karty:
90+3. el-Chanús
Červené karty:
90+8. Manzambi
Červené karty:

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn

Počet diváků: 34700

