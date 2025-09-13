Coufal s Hranáčem byli u vítězství Hoffenheimu v Berlíně. Král jen střídal

Hoffenheimu vyšel závěr prvního poločasu. Po faulu na Tourého proměnil v nastavení pokutový kop Chorvat Kramarič a ještě před odchodem do šaten přidal druhý gól hostů kosovský útočník Asllani po akci, která začala Coufalovou hlavičkou do křídla.
Další góly padly rychle za sebou krátce po zahájení druhé půle. Union snížil, avšak Asllani kontroval podobně snadnou brankou zblízka.
Král nastoupil za berlínský celek v 68. minutě, nedlouho poté snížil na 2:3 po rohovém kopu Rothe. Ten pak ale před vlastní brankou fauloval, dostal červenou kartu a Lemperle z penalty definitivně rozhodl.
Neporažený Dortmund využil přesilovku a vyhrál v Heidenheimu 2:0, čtvrtým gólem v sezoně k tomu pomohl guinejský útočník Guirassy.
Bez prohry pokračují také Wolfsburg a nováček z Kolína nad Rýnem. V jejich souboji padly tři góly v nastavení druhé půle, branku na konečných 3:3 vstřelil ve 14. přidané minutě Polák Kamiňski.
49. Ansah
72. Rothe
45+1. Kramarić
45+3. Asllani
51. Asllani
83. Lemperle
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Rothe – Trimmel (C), Khedira, Haberer (68. Král), Skov (86. Köhn) – Burke (74. Skarke), Ilić, Ansah (74. Čong U-jong).
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari (78. Chaves), Bernardo – Burger, Avdullahu, Kramarić (66. Prömel) – Lemperle (86. Damar), Asllani (66. Moerstedt), Touré (78. Prass).
Raab – Kemlein, Ogbemudia, Ljubičić, Preu.
L. Philipp – Akpoguma, Bebou, Tohumcu.
44. Querfeld
57. Asllani
82. Rothe
Rozhodčí: Welz
Počet diváků: 21732
3. Gnabry
9. Pavlović
26. Kane
29. Díaz
62. Kane
Neuer (C) – Laimer, Upamecano (46. Guerreiro, 64. Bischof), Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry (46. Jackson), Díaz – Kane (64. Karl).
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Soumahoro (46. Elfadli) – Mikelbrencis, Remberg, Capaldo (C) (46. Meffert), Muheim – Røssing-Lelesiit (46. Philippe), Königsdörffer, Vieira.
Ulreich, Urbig – Kim Min-čä, Goretzka, Boey.
Peretz – Katterbach, Lokonga, Glatzel, Sahiti, Baldé.
27. Upamecano
2. Soumahoro
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch
40. Bakayoko
Zentner – da Costa, Bell (15. Hanche-Olsen), Kohr – Caci (75. Widmer), Sano, Amiri (C), Mwene (75. Veratschnig) – Nordin (75. Kawasaki), Bøving (65. Sieb) – Weiper.
Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum (C) – Seiwald, Baumgartner (90+3. Kampl), Schlager (33. Banzuzi) – Bakayoko (66. Harder), Cardoso (90+3. Ouédraogo), Nusa (66. Diomande).
Rieß – Bobzien, Leitsch, Maloney.
Vandevoordt – Bitshiabu, Finkgräfe, Nedeljković.
7. Bell
Rozhodčí: Jablonski – Wessel, Osmanagić
33. Guirassy
45+6. Beier
Ramaj – Traoré, Mainka (C), Gimber (46. Busch), Paqarada (8. Föhrenbach) – Kerber, Schöppner – Ibrahimović (81. Siersleben), Beck (47. Conteh), Honsak (70. Kaufmann) – Zivzivadze.
Kobel (C) – Ryerson, Anton, Bensebajní – Couto, Groß (65. Chukwuemeka), Nmecha, Svensson – Adeyemi (65. Bellingham), Guirassy, Beier (75. Campbell).
K. Müller – Dorsch, Niehues, Schimmer.
Meyer – Mané, Kabar, Özcan, Sabitzer.
40. Gimber, 47. Schöppner
27. Adeyemi, 45+2. Ryerson
21. Zivzivadze
Rozhodčí: Zwayer (GER)
42. Amúra
65. Majer
90+9. Arnold
5. Waldschmidt
90+1. Bülter
90+14. Kamiński
Grabara – Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle – Arnold (C), Souza – Skov Olsen (89. Lindstrøm), Majer (85. Seelt), Wimmer (89. Daghim) – Amúra (70. Pejčinović).
Schwäbe (C) – Sebulonsen (64. S. El Mala), van den Berg (71. Kainz), Hübers, Lund (78. Ache) – Schmied, Waldschmidt (46. Jóhannesson), Martel – Thielmann (64. Castro-Montes), Bülter, Kamiński.
M. Müller – Zehnter, Dárdai, Wind, Eriksen.
Zieler – Huseinbašić, Krauß, Özkacar.
68. Majer, 86. Grabara
72. Schmied, 84. Kamiński
Rozhodčí: Dankert – Rohde, Unger
Počet diváků: 28917
81. Matanović
86. Scherhant
90+2. Matanović
20. Demirović
Atubolu – Kübler, Ginter (C), Lienhart, Makengo – Eggestein, Osterhage (85. Höfler) – Beste (85. Dinkçi), Manzambi, Grifo (63. Scherhant) – Höler (78. Matanović).
Nübel – Mittelstädt (76. Hendriks), Chabot, Jeltsch, Vagnoman (88. Assignon) – Stiller, Karazor (C) (88. Führich) – Búanání (63. Tomás), el-Chanús, Leweling – Demirović (76. Andrés).
F. Müller – Adamu, Günter, Jung, Treu.
Drljača – Jovanović, Zagadou, Nartey.
90+3. el-Chanús
90+8. Manzambi
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn
Počet diváků: 34700