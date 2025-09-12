Schick rozhodl z penalty, Leverkusen pod novým koučem vyhrál s Frankfurtem

Leverkusen se před domácími fanoušky ujal vedení v 10. minutě, kdy si volný přímý kop Grimalda poslal do vlastní branky gólman Zetterer, do něhož se míč odrazil od tyče. Na 2:0 zvýšil Schick z pokutového kopu. Krátce po přestávce snížil Uzun, jenž má stejně jako český kanonýr na kontě tři branky. Skóre nakonec v nastaveném čase zpečetil Grimaldo po dalším přímém kopu.
To už domácí hráli bez kapitána Andricha, který dostal druhou žlutou po hodině hry, i debutanta Fernándeze, jenž byl vyloučen rovněž po opakovaném napomenutí ve druhé minutě nastavení. Frankfurt kvůli první ztrátě v sezoně propásl možnost posunout se před víkendovými zápasy do čela tabulky, Leverkusen je sedmý.
10. Zetterer (vla.)
45+4. Schick
90+8. Grimaldo
52. Uzun
Flekken – Badé, Quansah, Tapsoba – Vázquez, Palacios (15. García), Andrich (C), Grimaldo – Tella (82. Kofane), Tillman (62. Fernández) – Schick (82. Tape).
Zetterer – Kristensen (10. Brown), Collins, Koch, Theate – Dōan, Uzun (83. Wahi), Højlund (71. Batshuayi), Šájbí, Bahoya (83. Knauff) – Burkardt (83. Dahúd).
Blaswich – ben Seghír, Echeverri, Maza, Poku.
Santos – Buta, Doumbia, Schirí.
19. Andrich, 78. Fernández, 90+4. Vázquez
79. Uzun, 90+4. Wahi, 90+7. Theate
59. Andrich, 90+2. Fernández
Rozhodčí: Aytekin – Leicher, Beitinger
Počet diváků: 30210