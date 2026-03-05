Starost pro reprezentaci. Schick se zranil při rozcvičce, Leverkusen zvítězil i bez něj

Leverkusen i bez zraněného Patrika Schicka zvítězil v německé fotbalové lize na hřišti Hamburku 1:0. Jediný gól dal Christian Kofane, Bayer se dočkal triumfu po třech soutěžních zápasech.
Fotbalisté Leverkusenu se radují z trefy v utkání s Hamburkem.

Fotbalisté Leverkusenu se radují z trefy v utkání s Hamburkem. | foto: Marcus BrandtAP

Schick se zranil těsně před výkopem, podle klubového prohlášení jde o svalový problém. Stejně jako u Pavla Šulce je tak v ohrožení jeho start v baráži o mistrovství světa proti Irsku.

Zápas v Hamburku rozhodl ve prospěch Leverkusenu Schickův záskok Kofane. Ve vápně si v 73. minutě našel Mazovu přihrávku a pohotovou střelou pod břevno překonal domácího brankáře Heuera Fernandese.

Bayer má v tabulce na šestém místě tříbodovou ztrátu na příčky zaručující postup do Ligy mistrů. Hamburk je jedenáctý a na barážovou pozici má čtyřbodový náskok.

Německá Bundesliga
17. kolo 4. 3. 2026 20:30
Hamburger SV Hamburger SV : Leverkusen Leverkusen 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
73. Kofane
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari (65. Torunarigha), Vušković, Elfadli – Jatta (29. Mikelbrencis), Remberg (C), Vieira, Gočoleišvili – Königsdörffer (81. Sambi Lokonga), Philippe (65. Stange) – Downs (65. Dompé).
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Culbreath (80. Poku), Palacios, García, Grimaldo – Terrier (71. Tillman), Maza (89. E. Fernández) – Kofane.
Náhradníci:
Tangvik – Katterbach, Glatzel, Baldé.
Náhradníci:
Omlin, Lomb – Hofmann, Oermann, Tape.
Žluté karty:
Žluté karty:
40. García, 90+5. Palacios

Rozhodčí: Sören Storks. Asistenti: Philipp Hüwe, Fabian Maibaum. Čtvrtý rozhodčí: Florian Lechner. VAR: Nicolas Winter. AVAR: Markus Wollenweber

Počet diváků: 57000

