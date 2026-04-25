Zatřáslo to s námi, říkal Hyský o zranění fanouška. Zápas s Baníkem nazval válkou

„Zřejmě byl chvíli v bezvědomí. Pak si ho převzali záchranáři a odvezli do nemocnice,“ řekl mluvčí plzeňských fotbalistů Václav Hanzlík.
„Ta zpráva z kotle, že se těžce zranil jeden z fanoušků, s námi zatřásla, přebila i naši důležitou a vydřenou výhru,“ prohlásil plzeňský trenér Martin Hyský po vítězství 1:0. „Hrajeme pro lidi, a tak pevně věřím, že bude v pořádku.“
Plzeňští fotbalisté se o incidentu doslechli až po utkání. „Je to pro nás jediná kaňka tohoto zápasu. Doufám, že všechno dopadne dobře,“ prohodil záložník Denis Višinský.
Hosté vzhledem k situaci ani moc neřešili, že se výhrou vrátili na třetí místo ligy. „Ale pochopitelně jsme za to rádi,“ konstatoval Hyský. „A také mě těší, že se mužstvo pomalu uzdravuje, že už máme k dispozici většinu kádru.“
V sobotu se proti Baníku vrátil do hry Matěj Vydra. „Svými zkušenostmi a kvalitou nám rozhodně pomůže. Ale i Jemelka a další hráči se už dostávají na určitý level a budou připraveni.“
Kouč zároveň ocenil své svěřence, jak dokázali zareagovat na předchozí nevydařené výsledky. „Tento zápas jsem nazval fotbalovou válkou, protože Baník hraje o život a my svým způsobem taky. Šlo o to, aby hráči ze sebe vydali maximum, abychom se takticky a hlavně mentálně na ten zápas připravili. Takže si těch tří bodů moc vážíme,“ přiblížil Hyský.