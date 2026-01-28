Bývalá wimbledonská šampionka Muguruzaová se pochlubila narozením syna

Před šesti lety si Garbiñe Muguruzaová zahrála finále Australian Open, třetí a zároveň poslední grandslamové finále své kariéry. Letos v lednu si bývalá světová jednička připsala do životopisu jiný výrazný milník, když přivedla na svět svého prvního potomka.
S TROFEJÍ. Garbiňe Muguruzaová ovládla ve Wimbledonu ženskou dvouhru. Po své trenérce Conchitě Martinezové, která triumfovala v roce 1994, je tak druhou španělskou šampionkou.

Muguruzaová společně s manželem Arthurem Borgesem oznámili narození syna Marcose prostřednictvím Instagramu. K černobílým fotografiím připsali: „Náš malý zázrak Marcos Borges Muguruza dnes slaví týden od svého příchodu na svět.“

Nuestro pequeño milagro
Marcos Borges Muguruza cumple una semana desde su llegada

Dvaatřicetiletá Španělka s venezuelskými kořeny se za Borgese provdala v říjnu 2024, těhotenství oznámila loni v září. Jejich příběh přitom začal poměrně nečekaně. Potkali se náhodou při procházce Central Parkem během US Open v roce 2021. Borges, byznysmen a velký tenisový fanoušek, Muguruzaovou okamžitě poznal a požádal ji o společnou fotografii. Netušil, že tím začne vztah, který povede až k založení rodiny.

Pod oznámením o narození syna se okamžitě objevily gratulace od bývalých soupeřek i kolegyň z tenisového kurtu. Nechyběla Carla Suárezová Navarrová, Caroline Garciaová nebo Flavia Pennettaová.

Muguruzaová během své kariéry vyhrála French Open i Wimbledon, ovládla Turnaj mistryň a v roce 2017 vystřídala Karolínu Plíškovou na postu světové jedničky. Právě tehdy patřila k nejdominantnějším hráčkám své generace.

Svůj poslední profesionální zápas odehrála Muguruzaová v lednu 2023, kdy na turnaji v Lyonu podlehla Lindě Noskové. Nejprve si dala pauzu, o několik měsíců později kariéru oficiálně ukončila. Krátce nato se jako první bývalá hráčka stala ředitelkou Turnaje mistryň.

