Bývalý slávista Diouf přestupuje. Brentford za něj West Hamu zaplatil přes miliardu

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  15:26aktualizováno  15:26
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Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu | foto: Reuters

Tomáš Souček slaví trefu proti Evertonu, společně s ním se raduje El Hadji...
Obránce Malick Diouf z West Hamu s míčem před Antoinem Semenyem z Manchesteru...
Tomáš Souček v radostném objetí s El Hadjim Malickem Dioufem, svým spoluhráčem...
El Hadji Malick Diouf z West Hamu brání Jamieho Gittense z Chelsea.
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Obránce El Hadji Malick Diouf bude i po sestupu West Hamu z Premier League pokračovat v nejvyšší anglické fotbalové soutěži. Spoluhráče Tomáše Součka angažoval prvoligový Brentford.

Klub oznámil, že se senegalským reprezentantem podepsal smlouvu na pět let s opcí na další sezonu. Podle médií za někdejší hvězdu pražské Slavie zaplatí 40 milionů liber včetně bonusů (asi 1,13 miliardy korun).

Diouf přišel do West Hamu ze Slavie loni v létě v přepočtu za více než půl miliardy korun a stal se nejdražším fotbalistou, který kdy přestoupil z české ligy. V týmu se brzy prosadil do základní sestavy a vydobyl si renomé, sestupu do druhé ligy ale nezabránil.

„Je to hráč, který odpovídá našemu ideálnímu věkovému profilu a stále má velký prostor pro rozvoj,“ řekl pro klubové webové stránky trenér Brentfordu Keith Andrews. „Ve své první sezoně v anglickém fotbale odehrál ve West Hamu opravdu dobrý rok a svou kvalitou rozhodně přispěje k už tak působivé síle našeho týmu,“ dodal.

V Brentfordu se Diouf znovu sejde s bývalým spoluhráčem z West Hamu Callumem Wilsonem. Útočník stejným směrem zamířil v červenci.

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