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První vyzyvatel Infantina. Šéfem FIFA chce být Švýcar, který kopal za Tottenham

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  21:50aktualizováno  21:50
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Ramon Vega v reprezentačním dresu v roce 1996. | foto: Profimedia.cz

Bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. Pětapadesátiletý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který veřejně oznámil zájem utkat se o vedení světové organizace.

Infantino, jenž bude v březnu usilovat o znovuzvolení, čelí od července silné kritice kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, který pod tlakem odvolal.

Snahou o další komercionalizaci fotbalu ale narazil u řady národních svazů a organizací v čele s Evropskou fotbalovou unií (UEFA). Řada evropských federací veřejně stáhla svoji podporu Infantinova znovuzvolení. Příznivce má Infantino především v Africe.

Vega reprezentoval Švýcarsko v letech 1993 až 2001. Na kontě má 23 startů a startoval i na mistrovství Evropy v roce 1996. Na klubové úrovni hrál za Grasshoppers Curych, Cagliari, Tottenham, Celtic či Watford. Se Spurs vyhrál v roce 1999 Ligový pohár, se Celticem slavil v sezoně 2000/01 domácí treble.

Rodák z Oltenu, jenž má španělské kořeny, zvažoval kandidaturu na předsedu FIFA už v letech 2015, 2019 a 2022.

„Můj cíl je jasný: sloužit fotbalu a lidem, kteří této hře vdechují život,“ uvedl Vega v prohlášení. „Kandiduji, abych znovu sjednotil světovou fotbalovou rodinu, prosadil skutečné a trvalé reformy, modernizoval FIFA pro 21. století, obnovil stabilitu i důvěryhodnost a znovu vybudoval důvěru, kterou naše hra naléhavě potřebuje,“ dodal.

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