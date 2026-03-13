První paralympijské zlato od roku 2002. Edlingerová ovládla stíhačku biatlonistek

Rakouská rodačka Edlingerová už v sobotu stříbrem ve sprintu ukončila medailový půst českých paralympioniků, trvající od Vancouveru 2010. Teď svůj výsledek ještě vylepšila a zvítězila o 9,9 sekundy před Číňankou Wang Jüe. Stala se první českou paralympijskou šampionkou ze zimních her od Kateřiny Teplé, jež získala ve sjezdovém lyžování dvě zlata před 24 lety v Salt Lake City.
Sedmadvacetiletá Edlingerová se přitom věnuje biatlonu teprve krátce, předchozí úspěchy včetně paralympijského zlata v Pekingu 2022 v rakouských barvách sbírala v běhu na lyžích. V tom ale po změně reprezentace povolení startovat v Itálii nedostala.
„Nejsem biatlonistka, ale s Alexem jsme se dohodli, že pokud dnes vyhraju, můžu se biatlonistkou oficiálně nazývat,“ řekla České televizi Edlingerová s odkazem na svého traséra a reprezentačního trenéra Alexandra Paťavu.
Česko reprezentuje Edlingerová od loňska, kdy se kvůli neshodám rozešla s rakouským svazem. „Když jsem měnila státní příslušnost, musela jsem prezidentovi (českého) paralympijského výboru slíbit, že budu umět zpívat českou hymnu. A je pro mě velká čest, že si ji dnes budu moci s Alexem zazpívat,“ řekla rodačka z Bad Ischlu.
Česká výprava se krátce radovala z dvojnásobného medailového úspěchu, neboť držitelka stříber z vytrvalostního závodu biatlonistek a běhu na lyžích na 10 km Bubeníčková dojela do cíle třetí. Krátce poté ale rozhodčí odečetli 51 sekund z času Němce Walterové, jež měla podle České televize problémy s čipem. Sedmnáctiletá Češka klesla o více než 12 sekund na nepopulární čtvrtou pozici.