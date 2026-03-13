První paralympijské zlato od roku 2002. Edlingerová ovládla stíhačku biatlonistek

Autor: ,
  14:55aktualizováno  15:38
Carina Edlingerová získala ve stíhacím sprintu biatlonistek první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Druhá zrakově postižená česká reprezentantka Simona Bubeníčková dojela v Teseru do cíle třetí, ale po úpravě času ji z bronzové pozice na čtvrtou příčku odsunula Němka Leonie Maria Walterová. Česká výprava tak má před závěrečným víkendem her bilanci 1-3-0.
Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato. | foto: Sarah MeyssonnierReuters

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.
Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtek během paralympijského závodu...
Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.
Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtek během paralympijského závodu...
6 fotografií

Rakouská rodačka Edlingerová už v sobotu stříbrem ve sprintu ukončila medailový půst českých paralympioniků, trvající od Vancouveru 2010. Teď svůj výsledek ještě vylepšila a zvítězila o 9,9 sekundy před Číňankou Wang Jüe. Stala se první českou paralympijskou šampionkou ze zimních her od Kateřiny Teplé, jež získala ve sjezdovém lyžování dvě zlata před 24 lety v Salt Lake City.

Sedmadvacetiletá Edlingerová se přitom věnuje biatlonu teprve krátce, předchozí úspěchy včetně paralympijského zlata v Pekingu 2022 v rakouských barvách sbírala v běhu na lyžích. V tom ale po změně reprezentace povolení startovat v Itálii nedostala.

„Nejsem biatlonistka, ale s Alexem jsme se dohodli, že pokud dnes vyhraju, můžu se biatlonistkou oficiálně nazývat,“ řekla České televizi Edlingerová s odkazem na svého traséra a reprezentačního trenéra Alexandra Paťavu.

Česko reprezentuje Edlingerová od loňska, kdy se kvůli neshodám rozešla s rakouským svazem. „Když jsem měnila státní příslušnost, musela jsem prezidentovi (českého) paralympijského výboru slíbit, že budu umět zpívat českou hymnu. A je pro mě velká čest, že si ji dnes budu moci s Alexem zazpívat,“ řekla rodačka z Bad Ischlu.

Česká výprava se krátce radovala z dvojnásobného medailového úspěchu, neboť držitelka stříber z vytrvalostního závodu biatlonistek a běhu na lyžích na 10 km Bubeníčková dojela do cíle třetí. Krátce poté ale rozhodčí odečetli 51 sekund z času Němce Walterové, jež měla podle České televize problémy s čipem. Sedmnáctiletá Češka klesla o více než 12 sekund na nepopulární čtvrtou pozici.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.