Alcaraz zmešká celou část sezony na trávě. Kvůli zranění vynechá i Wimbledon

  18:22
Druhý tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění zápěstí po Roland Garros také Wimbledon. Vítěz londýnského grandslamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích.
Carlos Alcaraz slaví vítězný úder ve finále dvouhry ve Wimbledonu. | foto: Reuters

„Zotavuji se dobře a cítím se dobře, ale bohužel na tom ještě nejsem tak, abych mohl hrát. Proto se musím odhlásit z turnajů na trávě v Queen’s Clubu a Wimbledonu. Budu dál pokračovat v práci, abych se vrátil co nejdřív,“ napsal Španěl.

Sedminásobný grandslamový šampion naposledy hrál před měsícem v Barceloně, kde odstoupil před zápasem druhého kola s Tomášem Macháčem. Krátce poté oznámil, že nebude obhajovat titul na Roland Garros.

Třiadvacetiletý Alcaraz nakonec vynechá i celou část sezony na trávě a nebude startovat ani v červnu ve Wimbledonu. V All England Clubu si dosud zahrál finále třikrát, loni nestačil na Jannika Sinnera z Itálie.

