Pro Carolinu Staal pomohl vybojovat druhý Stanley Cup (2006, 2026) v klubové historii. Ve své kariéře se rovněž radoval podruhé, když na první triumf dosáhl v roce 2009 s Pittsburgh Penguins.
Díky tomu je novým držitelem rekordu soutěže poté, co jeho dva úspěchy dělí dlouhých 17 sezon. O jeden rok překonal legendárního obránce Chrise Cheliose, jenž po svém prvním titulu s Montrealem v roce 1986 čekal na další až do roku 2002 s Detroit Red Wings.
Zkušený centr, jenž v play off dominoval ve své tradičně silné dovednosti na vhazování, byl se šesti góly nejlepším střelcem finálové série. Proti Vegas dokázal skórovat v každém z prvních pěti duelů. Tím dorovnal rekord NHL Cyclona Taylora (1918), Maurice Richarda (1951), Jeana Beliveaua (1956) a Yvona Cournoyera (1973).
Ve věku 37 let a 276 dní se zároveň stal nejstarším vítězem Conn Smythe Trophy všech dob, když překonal brankáře Bostonu Tima Thomase. Ten se stal nejužitečnějším hráčem play off v roce 2011, kdy mu bylo 37 let a 62 dní.
Letošní vyřazovací boje Staal zakončil s bilancí 12 bodů (8+4) z 19 utkání. „Je to hráč, od kterého přesně nečekáte taková čísla, ale když je má, je to příjemný bonus. Toto ocenění si zaslouží. Hrál skvěle,“ nemohl si svého kapitána vynachválit uznávaný kouč Caroliny Rod Brind’Amour.
Přehled vítězů Conn Smythe Trophy
2026 Jordan Staal Carolina Hurricanes
2025 Sam Bennett Florida Panthers
2024 Connor McDavid * Edmonton Oilers
2023 Jonathan Marchessault Vegas Golden Knights
2022 Cale Makar Colorado Avalanche
2021 Andrej Vasilevskij Tampa Bay Lightning
2020 Victor Hedman Tampa Bay Lightning
2019 Ryan O’Reilly St. Louis Blues
2018 Alex Ovečkin Washington Capitals
2017 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins
2016 Sidney Crosby Pittsburgh Penguins
2015 Duncan Keith Chicago Blackhawks
2014 Justin Williams Los Angeles Kings
2013 Patrick Kane Chicago Blackhawks
2012 Jonathan Quick Los Angeles Kings
2011 Tim Thomas Boston Bruins
2010 Jonathan Toews Chicago Blackhawks
2009 Jevgenij Malkin Pittsburgh Penguins
2008 Henrik Zetterberg Detroit Red Wings
2007 Scott Niedermayer Anaheim Ducks
2006 Cam Ward Carolina Hurricanes
2004 Brad Richards Tampa Bay Lightning
2003 Jean-Sebastien Giguere * Anaheim Mighty Ducks
2002 Nicklas Lidström Detroit Red Wings
2001 Patrick Roy Colorado Avalanche
2000 Scott Stevens New Jersey Devils
1999 Joe Nieuwendyk Dallas Stars
1998 Steve Yzerman Detroit Red Wings
1997 Mike Vernon Detroit Red Wings
1996 Joe Sakic Colorado Avalanche
1995 Claude Lemieux New Jersey Devils
1994 Brian Leetch New York Rangers
1993 Patrick Roy Montreal Canadiens
1992 Mario Lemieux Pittsburgh Penguins
1991 Mario Lemieux Pittsburgh Penguins
1990 Bill Ranford Edmonton Oilers
1989 Al MacInnis Calgary Flames
1988 Wayne Gretzky Edmonton Oilers
1987 Ron Hextall * Philadelphia Flyers
1986 Patrick Roy Montreal Canadiens
1985 Wayne Gretzky Edmonton Oilers
1984 Mark Messier Edmonton Oilers
1983 Billy Smith New York Islanders
1982 Mike Bossy New York Islanders
1981 Butch Goring New York Islanders
1980 Bryan Trottier New York Islanders
1979 Bob Gainey Montreal Canadiens
1978 Larry Robinson Montreal Canadiens
1977 Guy Lafleur Montreal Canadiens
1976 Reggie Leach * Philadelphia Flyers
1975 Bernie Parent Philadelphia Flyers
1974 Bernie Parent Philadelphia Flyers
1973 Yvan Cournoyer Montreal Canadiens
1972 Bobby Orr Boston Bruins
1971 Ken Dryden Montreal Canadiens
1970 Bobby Orr Boston Bruins
1969 Serge Savard Montreal Canadiens
1968 Glenn Hall * St. Louis Blues
1967 Dave Keon Toronto Maple Leafs
1966 Roger Crozier * Detroit Red Wings
1965 Jean Beliveau Montreal Canadiens
Pozn.: Hvězdičkou jsou označeni hráči, kteří dostali Conn Smythe Trophy, přestože nevyhráli Stanley Cup.