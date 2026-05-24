Dobeš tlaku neodolal, v sérii je srovnáno. Carolina porazila Montreal v prodloužení

  7:52aktualizováno  7:52
Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1. Brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel, jeho spoluhráči tentokrát vyslali pouze dvanáct pokusů na gólmana Frederika Andersena.
Zklamaný gólman Montrealu Jakub Dobeš. | foto: AP

Zápas rozhodl v čase 63:29 Nikolaj Ehlers svou druhou trefou v utkání. Obě branky Canadiens vstřelil Josh Anderson, který v utkání dvakrát vyrovnal.

Skóre otevřel už ve třetí minutě tečí Eric Robinson. Montreal odpověděl v čase 11:11 ze své první střely v zápase, kdy povedenou kombinaci zakončil zblízka Anderson pod horní tyč.

Carolině vrátil vedení Ehlers v závěru druhé třetiny, ve které se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a překvapil Dobeše střelou z levého kruhu mezi betony. Montreal, který vyhrál úvodní duel série 6:2, vyslal v zápase jen dvanáct střel. V 53. minutě ale vytvořil závar před brankou, ze kterého se podruhé v utkání prosadil Anderson.

Vyrovnání série zařídil Ehlers z rychlého protiútoku a Carolina tak vyhrála i své čtvrté prodloužení v letošním play off.

NHL
24. 5. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
02:33 Robinson (W. Carrier, Jankowski)
37:03 Ehlers (Jaccob Slavin, Chatfield)
63:29 Ehlers (Jankowski, Chatfield)
Góly:
11:11 Josh Anderson (Danault, Guhle)
52:51 Josh Anderson (A. Carrier, Danault)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc.

Rozhodčí: Dwyer, Sutherland – MacPherson, Mills

Počet diváků: 18919

Stav série: 1:1

