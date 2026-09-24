Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Čas na odplatu. Češky chtějí do finále, Strýcová naznačila, že nasadí Muchovou

Autor:
  16:49aktualizováno  16:49
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Linda Nosková ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám poslouchá rady kapitánky...

Linda Nosková ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám poslouchá rady kapitánky Barbory Strýcové. | foto: Reuters

Marie Bouzková slaví zisk bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti...
Linda Nosková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou zisk rozhodujícího bodu ve...
Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti...
26 fotografií
Zápasy se španělskými tenistkami na reprezentačních akcích? Pro Lindu Noskovou hořké zážitky. Prohrála s nimi v souboji o bronz ze čtyřhry na olympijských hrách v Paříži i při loňské kvalifikaci BJK Cupu. Česká hvězda ale věří, že v pátek v Šen-čenu už bude slavit. Konkrétně postup do finále prestižní týmové soutěže.

Proti Španělkám české tenistky nastoupí v 11:00 SELČ jako jasné favoritky. S motivací dosáhnout na odplatu za loňskou porážku.

„Chceme jim to vrátit,“ prohlásila Nosková.

Když se loni v dubnu Češky po dvou letech představily v BJK Cupu před domácími fanoušky, v Ostravě místo postupu na finálový turnaj zažily zklamání. V rozhodujícím utkání právě reprezentantkám jihoevropské země podlehly, a tak musely do baráže.

Souboj odstartovala porážka Marie Bouzkové s Cristinou Bucsaovou a poté Nosková podlehla Jessice Bouzasové. A všechny čtyři tyto tenistky jsou i nyní v Šen-čenu.

„My i ony máme podobné týmy,“ podotkla česká jednička.

Letošní wimbledonská šampionka navíc po boku své finálové soupeřky z travnatého grandslamu Karolíny Muchové nestačila na Bucsaovou a Saru Sorribesovou v utkání o bronz ze čtyřhry na olympiádě v Paříži 2024.

Marie Bouzková slaví zisk bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Linda Nosková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Britkám.
26 fotografií

Zápletek tedy před pátečním duelem najdete dostatek.

„Nesmíme nic podcenit. Musíme se pořádně připravit, jít do toho naplno a bojovat o každý balon,“ předeslala v nahrávce pro česká média kapitánka Barbora Strýcová.

V souladu s těmito slovy naznačila, že do utkání nejspíš nasadí všechny hvězdy, které má k dispozici. V úterním čtvrtfinále proti Velké Británii poněkud překvapivě dala přednost Marii Bouzkové před Muchovou, teď se zdá, že světovou osmičku už využije.

Koho byste proti Španělkám nasadili jako druhou singlistku?

celkem hlasů: 76

„Když se nic nestane, tak Linda bude první hráčka. A chci nastoupit s tím nejsilnějším týmem, takže když bude vše v pohodě, tak to tak i dopadne,“ plánovala.

Její svěřenkyně zmíněný zápas s Britkami zvládly 2:0, a jelikož hrály už v úterý, před semifinále měly dva dny volna.

„To v tenise není zas tak běžné, většinou hrajeme obden. Ale uvítaly jsme to,“ usmívala se Nosková.

Česko vs. Španělsko

nominace obou týmů

Linda Nosková (6.)
Karolína Muchová (8.)
Marie Bouzková (26.)
Sára Bejlek (28.)
Kateřina Siniaková (1. v deblu)

Cristina Bucsaová (35.)
Kaitlin Quevedová (73.)
Jessica Bouzasová (93.)
Sara Sorribesová (188.)
Marina Bassolsová (129.)

Španělky na tvrdém povrchu v hale v Šen-čenu o den později přemohly Kazachstán až po rozhodující čtyřhře a končily až v půl dvanácté večer místního času.

Češky by tedy měly nastupovat čerstvější. Budou usilovat o první postup do finále týmového klání po osmi letech, tehdy také soutěž – dříve známou jako Fed Cup – naposledy ovládly. Semifinále si zahrají po třech letech, Španělky dokonce po 18.

„Papírově jsme favoritky, ale holky to berou tak, že na kurtu nechají všechno a uvidí se, jak to dopadne,“ uzavřela Strýcová.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.