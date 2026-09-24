Čas na odplatu. Češky chtějí do finále, Strýcová naznačila, že nasadí Muchovou

Proti Španělkám české tenistky nastoupí v 11:00 SELČ jako jasné favoritky. S motivací dosáhnout na odplatu za loňskou porážku.
„Chceme jim to vrátit,“ prohlásila Nosková.
Když se loni v dubnu Češky po dvou letech představily v BJK Cupu před domácími fanoušky, v Ostravě místo postupu na finálový turnaj zažily zklamání. V rozhodujícím utkání právě reprezentantkám jihoevropské země podlehly, a tak musely do baráže.
Souboj odstartovala porážka Marie Bouzkové s Cristinou Bucsaovou a poté Nosková podlehla Jessice Bouzasové. A všechny čtyři tyto tenistky jsou i nyní v Šen-čenu.
„My i ony máme podobné týmy,“ podotkla česká jednička.
Letošní wimbledonská šampionka navíc po boku své finálové soupeřky z travnatého grandslamu Karolíny Muchové nestačila na Bucsaovou a Saru Sorribesovou v utkání o bronz ze čtyřhry na olympiádě v Paříži 2024.
Zápletek tedy před pátečním duelem najdete dostatek.
„Nesmíme nic podcenit. Musíme se pořádně připravit, jít do toho naplno a bojovat o každý balon,“ předeslala v nahrávce pro česká média kapitánka Barbora Strýcová.
V souladu s těmito slovy naznačila, že do utkání nejspíš nasadí všechny hvězdy, které má k dispozici. V úterním čtvrtfinále proti Velké Británii poněkud překvapivě dala přednost Marii Bouzkové před Muchovou, teď se zdá, že světovou osmičku už využije.
„Když se nic nestane, tak Linda bude první hráčka. A chci nastoupit s tím nejsilnějším týmem, takže když bude vše v pohodě, tak to tak i dopadne,“ plánovala.
Její svěřenkyně zmíněný zápas s Britkami zvládly 2:0, a jelikož hrály už v úterý, před semifinále měly dva dny volna.
„To v tenise není zas tak běžné, většinou hrajeme obden. Ale uvítaly jsme to,“ usmívala se Nosková.
Česko vs. Španělsko
nominace obou týmů
Linda Nosková (6.)
Cristina Bucsaová (35.)
Španělky na tvrdém povrchu v hale v Šen-čenu o den později přemohly Kazachstán až po rozhodující čtyřhře a končily až v půl dvanácté večer místního času.
Češky by tedy měly nastupovat čerstvější. Budou usilovat o první postup do finále týmového klání po osmi letech, tehdy také soutěž – dříve známou jako Fed Cup – naposledy ovládly. Semifinále si zahrají po třech letech, Španělky dokonce po 18.
„Papírově jsme favoritky, ale holky to berou tak, že na kurtu nechají všechno a uvidí se, jak to dopadne,“ uzavřela Strýcová.