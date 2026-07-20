Šéf evropského fotbalu údajně bojkotoval finále MS. Podle Reuters měl řadu výhrad

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  22:00aktualizováno  22:00
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Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na kongresu v Bruselu. | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
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Aleksander Čeferin, šéf evropského fotbalu, bojkotoval nedělní finále mistrovství světa kvůli řadě neshod UEFA s mezinárodní federací FIFA. Hlavním důvodem bylo zrušení automatického trestu za vyloučení pro amerického útočníka Folarina Baloguna před osmifinále s Belgií, uvedla agentura Reuters s odkazem na své zdroje.

FIFA pozastavila Balogunův distanc po intervenci prezidenta USA Donalda Trumpa. UEFA označila tento krok za nepochopitelný a uvedla, že mezinárodní federace tím překročila červenou čáru.

Dalším důvodem Čeferinovy absence byl podle Reuters případ somálského rozhodčího Omara Abdulkadira Artana, který se nemohl zúčastnit mistrovství světa poté, co mu americké úřady odepřely vstup do země. UEFA ho následně pověřila řízením srpnového Superpoháru mezi Paris St. Germain a Aston Villou.

Evropským fotbalovým funkcionářům se údajně rovněž nelíbilo, jak Američané přistoupili k účasti znepřáteleného Íránu. Nepozdávaly se jim ani specifické provozní úpravy zápasů na turnaji, jako byly povinné pauzy na pití a prodloužená poločasová přestávka ve finále, kterou vyplnilo hudební vystoupení.

Šampionát ovládli Španělé, kteří v nedělním finále zdolali obhájce titulu Argentince 1:0 po prodloužení.

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