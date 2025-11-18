Remíza s Portugalskem. Jedenadvacítka obstála s favoritem, ztrácí na něj tři body

Autor: ,
  20:39aktualizováno  20:39
Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy remizovali s favorizovaným Portugalskem 0:0 a na lídra skupiny nadále ztrácejí tři body. Portugalci s řadou hvězd v sestavě poprvé ztratili body. V posledních sekundách nastavení mohl rozhodnout Dominik Pech.
Svěřenci trenéra Bílka podali proti Portugalsku houževnatý výkon. Pocítil to i...

Svěřenci trenéra Bílka podali proti Portugalsku houževnatý výkon. Pocítil to i hostující křídelník Quenda. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Kapitán reprezentační jedenadvacítky Lukáš Ambros si hledá míč mezi...
David Planka se snaží zkrotit skákavý míč.
Lukáš Mašek (vpravo) v hlavičkovém souboji s Tiagem Gabrielem z Portugalska.
Lukáš Mašek si střeží míč před portugalským stoperem Oliveirou.
8 fotografií

„Lvíčata“ v úvodních třech zápasech zvítězila, minule ale prohrála v Bulharsku. Na šampionát, který v roce 2027 uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Portugalci ve čtyřech úvodních zápasech ve skupině pokaždé vstřelili minimálně dvě branky. Také v Malšovické aréně si vytvořili šance jako první. Chermitiho hlavička po rohovém kopu „olízla“ břevno, o chvíli později pak útočník Glasgow Rangers jen těsně minul branku. Z třetí příležitosti už Chermiti před přestávkou mezi tyče zamířil, ale brankář Koutný jeho střelu vyrazil.

Ve druhém poločase Planka přesným centrem a Ševínský šikovným blokem připravili tutovku pro Maška, útočník ale ani z malého vápna netrefil branku. Favorit byl nebezpečnější, osamocený Roger Fernandes trefil na zemi ležícího Chytrého, od něhož se míč odrazil mimo. Hlavou těsně přestřelil Martim Fernandes a velkou šanci spálil Varela.

Svěřenci trenéra Bílka podali proti Portugalsku houževnatý výkon. Pocítil to i hostující křídelník Quenda.
Kapitán reprezentační jedenadvacítky Lukáš Ambros si hledá míč mezi portugalskými obránci.
David Planka se snaží zkrotit skákavý míč.
Lukáš Mašek (vpravo) v hlavičkovém souboji s Tiagem Gabrielem z Portugalska.
8 fotografií

Český tým mohl nakonec i vyhrát. V páté minutě nastaveného času měl po brejku ideální možnost střídající Pech, jehož ránu po zemi brankář Carvalho vykopl na roh. Portugalci tak ani v pátém duelu ve skupině neinkasovali, Koutný si připsal třetí zápas s čistým kontem.

Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let

Skupina B

Česko - Portugalsko 0:0 po poločase
Rozhodčí: Pignard - Drouet, Luczynski (všichni Fr.)

Sestavy:
Česko: Koutný - Jelínek, Čoudek, Ševínský - Chytrý, Planka, Ambros, Bužek, Labík - Vojta - Mašek. Trenér: Bílek
Portugalsko: Carvalho - M. Fernandes, Gabriel, Oliveira, Parente - De Amorim, Mora, Mateus - Quenda, Chermiti, R. Fernandes. Trenér: Freire

Tabulka

1.Portugalsko541021:013
2.Česko531110:310
3.Skotsko521217:77
4.Bulharsko42116:57
5.Ázerbájdžán40224:142
6.Gibraltar50051:300
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.