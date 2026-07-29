V NHL se opět posouvá platový rekord. Mladík Celebrini podepsal obří kontrakt

Rekord švédského forvarda Lea Carlssona tak vydržel pouhých dvacet dní. Ten si v Anaheimu, který dorovnal nabídku v rámci offer sheetu od Philadelphie, vydělá 18 milionů dolarů.
Celebrini ho formálně trumfl už nyní, byť mu rekordní částka začne přistávat na účtě až za rok. V následující sezoně mu totiž poběží ještě stávající nováčkovský kontrakt za 975 tisíc dolarů ročně.
Bylo jasné, že si oproti této částce výrazně polepší. Sharks nakonec nelenili, se svou hvězdou se domluvili s velkým předstihem a rovnou z něj udělali nejlépe placeného hráče ligy, byť o tento skalp ho může kdokoliv v následujícím roce ještě připravit.
„Macklin se za pouhé dvě sezony, které odehrál v NHL a na mezinárodní úrovni jako teenager, proměnil v jednoho z nejlepších hráčů na světě. Jsme nesmírně nadšení, že se nám ho podařilo pojistit a že se zavázal stát se ústřední postavou jádra San Jose,“ prohlásil generální manažer klubu Mike Grier.
Celebrini má za sebou skvělý ročník. V pouhých devatenácti letech a ve své druhé sezoně v NHL se zařadil k nejproduktivnějším hráčům soutěže, v tabulce bodování ho přeskočily jen ty největší superhvězdy ligy McDavid, Kučerov a MacKinnon.
Sám nasbíral 115 bodů, nasázel 45 gólů. Zazářil i na olympiádě v Miláně, kde bral nakonec s Kanadou stříbro, na mistrovství světa plnil roli kapitána.
„Nemůžu být šťastnější. Důvěra a podpora, kterou mi pan Plattner (většinový majitel klubu), Mike Grier a celý personál projevovali během posledních dvou sezon, jsou důkazem toho, že zde budujeme něco výjimečného,“ těší Celebriniho.
Jeho schopností si v San Jose mimořádně cení, ví, že je pro tým naprosto nepostradatelný. I proto ta rekordní smlouva.
„V rámci našeho úsilí o vybudování týmu, jenž bude každoročně bojovat o Stanley Cup, bychom chtěli poděkovat Macklinovi a jeho zástupcům za korektní jednání,“ vyzdvihl ještě Grier.
Sharks se v uplynulé sezoně do play off nepodívali, mimochodem už posedmé v řadě, na rozdíl od těch předešlých však už neplatili za otloukánky.
Velkou měrou se o to zasloužil i právě Celebrini. Sharks skončili v Pacifické divizi pátí, od postupu do vyřazovací fáze je dělily jen čtyři body.
„Moji spoluhráči a já jsme připraveni udělat další krok směrem ke konečnému cíli – přivést Stanley Cup do tohoto města a jeho úžasným fanouškům. Už se nemůžu dočkat, až se do toho pustíme,“ vytyčil Celebrini jasný cíl.