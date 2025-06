Přehled vítězů individuálních cen NHL v sezoně 2024/25 Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč podle Asociace profesionálních hokejových novinářů): Connor Hellebuyck (Winnipeg). Ted Lindsay Award (nejužitečnější hráč podle členů Hráčské asociace NHLPA): Nikita Kučerov (Tampa Bay). Vezina Trophy (nejlepší brankář): Connor Hellebuyck (Winnipeg). James Norris Memorial Trophy (nejlepší obránce): Cale Makar (Colorado). Calder Memorial Trophy (nejlepší nováček): Lane Hutson (Montreal). Frank J. Selke Trophy (nejlépe bránící útočník): Aleksander Barkov (Florida). Jack Adams Award (nejlepší trenér): Spencer Carbery (Washington). Lady Byng Memorial Trophy (hokejový gentleman): Anže Kopitar (Los Angeles). Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji): Sean Monahan (Columbus). Mark Messier Leadership Award (pro vůdčí osobnost): Alexandr Ovečkin (Washington). King Clancy Trophy (za vůdčí schopnosti a humanitární činnost): Aleksander Barkov (Florida). Willie O’Ree Community Hero Award (pozitivní vliv na komunitu, kulturu či společnost skrze hokej): Sarah Dunkelová-Jacksonová, Brent Dodginghorse. Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč základní části NHL): Nikita Kučerov (Tampa Bay). Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec): Leon Draisaitl (Edmonton). William M. Jennings Trophy (pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek): Connor Hellebuyck (Winnipeg). První All Star tým: Connor Hellebuyck (Winnipeg) - Cale Makar (Colorado), Zach Werenski (Columbus) - Nikita Kučerov (Tampa Bay), Nathan MacKinnon (Colorado), Kyle Connor (Winnipeg). Druhý All Star tým: Andrej Vasilevskij - Victor Hedman (oba Tampa Bay), Quinn Hughes (Vancouver) - David Pastrňák (Boston), Leon Draisaitl (Edmonton), Brandon Hagel (Tampa Bay). All Star tým nováčků: Dustin Wolf (Calgary) - Lane Hutson (Montreal), Denton Mateychuk (Columbus) - Macklin Celebrini (San Jose), Cutter Gauthier (Anaheim), Matvej Mičkov (Philadelphia).