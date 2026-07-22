Slavia a Darida ovládli ligové ceny za minulou sezonu. Jednu si odnesl i Chorý

Když titul, tak první místo mezi trenéry. Platí pořád, že když Jindřich Trpišovský dovede Slavii k prvenství v lize, získá i cenu pro nejlepšího trenéra.
Trenér sezony
1. Jindřich Trpišovský (Slavia) 135 bodů
Je to tak popáté. Nejdřív ligu i cenu vyhrál třikrát za sebou v letech 2019 až 2021. Pak třikrát nic a nyní dvakrát za sebou, loni a letos. Schyluje se k dalšímu hattricku? Podle papírových předpokladů ano. Slavia je jasným favoritem nadcházejícího ročníku, který začíná už v sobotu.
Minulou sezonu Slavia takřka celou prošla bez porážky, poprvé prohrála až v posledním kole základní části v Hradci Králové. A právě z týmu, který ani v jednom ze tří vzájemných zápasů neporazila, pochází Trpišovského největší soupeř.
Na druhé místo v anketě, v níž hlasují trenéři, kapitáni ligových mužstev i vybraní novináři, dosáhl hradecký David Horejš. Třetí skončil Luboš Kozel, jenž s Jabloncem obsadil pátou příčku.
Hráč sezony
1. Lukáš Provod (Slavia) 147 bodů
Mezi nejlepšími není Brian Priske. Sice se Spartou skončil druhý jen o čtyři body za Slavií, ale jeho mužstvo vás prostě nenadchlo. Není tam ani kouč třetí Plzně. Martin Hyský v průběhu loňského podzimu nahradil Miroslava Koubka a asi se od něj čekalo víc než jen bronz s propastnou ztrátou na obě pražská S.
Ze Slavie je i nejlepší hráč sezony. Kdo jiný než Lukáš Provod. Devětadvacetiletý záložník anketu ovládl podruhé v kariéře, navázal na svůj triumf z ročníku 2020/2021. Loni skončil třetí za Pavlem Šulcem a Janem Klimentem.
V hlasování porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího sparťana Lukáše Haraslína.
Provod byl pro Slavii nejdůležitějším hráčem, tahounem ofenzivy. Spoluhráčům přihrál na deset gólů, nejvíc z ligy. Osm asistencí měl plzeňský Amar Memič, sedm jeho spoluhráč Tomáš Ladra a jablonecký Alexis Alegué, který ve středu přestoupil do brněnského Artisu.
Ve třiceti utkáních, do nichž Provod nastoupil, zaznamenal rovněž nejvyšší počet přihrávek do pokutového území z celé ligy.
S národním mužstvem pak vyrazil na mistrovství světa, ale v Americe se mu ani ostatním vůbec nedařilo.
Hráč sezony podle fanoušků
1. Vladimír Darida (Hradec)
V národním mužstvu byl s Provodem i v anketě druhý Darida. Ale v dalších dvou anketách Provoda porazil. Stal se nejlepším hráčem sezony podle fanoušků i největší osobností ligy.
Jak byl Provod důležitý pro Slavii, brzy šestatřicetiletý Darida byl pro Hradec možná ještě důležitější. Do české ligy se vrátil po dvanácti letech v zahraničí a východočeský klub dovedl k senzační čtvrté příčce, která znamená účast v pohárové kvalifikaci.
Pomohl k tomu jedenácti góly a pěti asistencemi.
Osobnost sezony
1. Vladimír Darida (Hradec) 173 bodů
K tomu získal i uznání poroty, která ho zvolila Osobností sezony. Cena se uděluje nejen za předvedené výkony, ale především za vůdčí roli, přístup, profesionalitu, vliv na celé mužstvo i soutěž.
Objevem sezony je nadaný mladík Ermin Mahmič z Liberce. Rychle se prosadil do základní sestavy, dal sedm branek, na právě skončeném mistrovství světa vstřelil dva góly a Bosně pomohl do vyřazovací fáze turnaje.
Objev sezony
1. Ermin Mahmič (Liberec) 94 bodů
Druhý byl dorostenec Hugo Sochůrek ze Sparty, třetí karvinský Pavel Kačor, jemuž především jarní výkony vynesly přestup do Slavie.
Na Spartu zbyla jediná cena. Slovenský útočník Lukáš Haraslín se stal nejlepším cizincem ligy.
V sedmadvaceti ligových utkáních nastřílel třináct branek a zařadil se mezi pět nejlepších střelců celé soutěže. V dresu Sparty byl v této statistice nejúspěšnější a klubové pořadí ovládl také v celkové produktivitě s osmnácti body.
Cizinec sezony
1. Lukáš Haraslín (Sparta) 112 bodů
Za ním skončili dva hráči z Plzně. Haraslínův krajan Dávid Krčík, jež zaujal tím, že z postu stopera nastřílel dvanáct branek. Třetí bosenský křídelník či wingbek Amar Memič patřil do základní sestavy své země na mistrovství světa.
Doplňkové ankety odvládla Slavia. Má nejlepšího obránce, záložníka i útočníka. Jen mezi brankáři vyhrál hradecký Adam Zadražil.
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