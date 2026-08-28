Česká bitva pro Bartůňkovou. Přemohla Viďmanovou a v Monterrey je v semifinále

Dvacetiletá Bartůňková si dosud mezi elitou zahrála semifinále jen loni v září na jiné mexické pětistovce v Guadalajaře. Na nižších challengerech WTA má na kontě dvě finálové účasti, naposledy v červnu na trávě v Birminghamu. V letošní průlomové sezoně se propracovala ve světovém žebříčku už na 38. místo.
Kompletní tenisové výsledky
S Viďmanovou, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, svedla o postup mezi čtyři nejlepší tuhý boj. První set získala po téměř hodině, druhý naopak ztratila v tie-breaku 3:7. Rozhodující sadu, v níž si obě soupeřky dlouho držely podání, rozhodla v koncovce brejkem na 5:3, po němž už zápas dopodávala.
S Mertensovou se Bartůňková utká potřetí v kariéře. V prvním vzájemném duelu letos na Australian Open s Belgičankou prohrála a schytala od ní dokonce kanára, na trávě v Berlíně ale o deset let starší soupeřce porážku oplatila.
Tenisový turnaj žen v Monterrey v Mexiku
Tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: