Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát

  13:25aktualizováno  13:25
Ještě naposled obejmout rodinu. A pak na shledanou nejdřív za měsíc. Devětadvacet vyvolených českých fotbalistů se po pár dnech volna znovu vrací do práce. Její náplň? Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
Sparťan Jaroslav Zelený se na srazu fotbalové reprezentace před mistrovství světa podepisuje jednomu z lovců autogramů. | foto: ČTK

V pražském NH Hotelu měl ve čtvrtek dopoledne nejdřív proslov předseda asociace David Trunda. Po něm před hráči vystoupil trenér Miroslav Koubek.

„V posledních dnech jsem fotbal vytěsnil, věnoval se rodině. Zatím člověk napětí necítí, ale ono to postupně přijde. A až přistaneme v Americe, tak to na nás dýchne,“ říká obránce Tomáš Holeš.

Je to po dvaceti letech, kdy se národní mužstvo chystá na největší fotbalovou akci planety.

Mezitím Češi pětkrát startovali na kontinentálním šampionátu, takže už z toho lze dovodit, jak velká událost vrcholný turnaj v Americe pro ně je.

„Po těch letech jsou ty emoce ještě větší,“ říkal generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, tenkrát v roce 2006 byl na hřišti jeden ze strůjců postupu.

Po třech společných trénincích fotbalisté v neděli odehrají přípravné mezistátní utkání proti Kosovu. Po něm se tři z nich dozví nemilou zprávu: „Sorry, nevešli jste se.“

Itinerář fotbalové reprezentace

28. května: sraz v Praze

31. května: příprava Česko - Kosovo (16.00 na Letné), poté zúžení kádru o tři hráče

31. května: odlet do USA

5. června: Česko - Guatemala (2.00 SEČ v Harrisonu v Red Bull areně)

5. června: odlet do Dallasu (ubytování a tréninkový kemp během šampionátu)

10. června: odlet do Guadalajary

12. června: Česko - Jižní Korea (4.00 SEČ v Guadalajaře)

17. června: odlet do Atlanty

18. června: Česko - Jihoafrická republika (18.00 v Atlantě)

23. června: odlet do Mexico City

25. června: Česko - Mexiko (3.00 v Mexico City)

Trenér Miroslav Koubek tři hráče z nominace vyřadí.

„Mě to kdysi potkalo v jedenadvacítce. Před mistrovstvím Evropy jsem odjel na kemp do Rakouska a po něm mě vyřadili,“ vzpomínal Holeš.

On ve svých třiatřiceti patří k nejstarším v kádru a v neděli večer po utkání s Kosovem do New Yorku odletí. Spolu s ním dalších dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáři.

„Proti Kosovu nenastoupí základní kostra týmu. Chceme vidět ty, kteří v březnové baráži tolik šancí nedostali, a ty, kteří mají zajímavou aktuální formu,“ poznamenal kouč.

Poprvé se v dresu reprezentačního áčka představí plzeňský univerzál Alexander Sojka, sparťanský dorostenec Hugo Suchůrek, boleslavský útočník Christophe Kabongo, plzeňský křídelník Denis Višinský i středopolař Pavel Bucha ze Cincinnati.

„Je krásné, že jsem tady,“ řekl sedmnáctiletý Sochůrek. „Budu se snažit nebýt nervózní, abych mohl ukázat to, co ve mně je a jak hraju vždycky.“

Nejspíš mezi všemi nováčky, plzeňským Tomášem Ladrou, který má v národním mužstvu jen jeden start, či Adamem Hložkem, jenž kvůli zranění rok nehrál, se rozhodne o tom, kdo z hráčů v neděli po zápase s Kosovem nezamíří na letiště ale domů zpátky ke svým blízkým.

Debut si odbude i brankář Lukáš Horníček z Bragy, ten však má nominaci jistou.

Po příletu do New Yorku se fotbalisté budou připravovat na generálku proti Guatemale, která v boji o šampionát ztroskotala ve středoamerické kvalifikaci, v její třetí fázi ve skupině obsadila třetí příčku za Panamou a Surinamem. Výkop je v pátek 5. června ve 2.00 ráno středoevropského času.

V Red Bull aréně v Harrisonu ve státě New Jersey už by Česko mělo ukázat sestavu, s níž o týden později vyběhne k úvodnímu duelu na turnaji proti Jižní Koreji.

Až se fotbalisté po utkání s Guatemalou vyspí, v pátek 5. června odcestují do Dallasu, kde během šampionátu budou bydlet a trénovat. V sobotu 6. června v 9.30 místního času, v Česku bude o sedm hodin víc, v Mansfieldu absolvují otevřený trénink, na kterém se očekává spousta tamních fanoušků.

Ve středu 10. června odletí do Mexika, druhý den v Guadalajaře nastoupí k úvodnímu utkání. Začátek je od 20.00 místního, v Česku bude už pátek čtyři hodiny ráno. Po utkání následuje návrat do Dallasu.

Ve středu 17. června se tým vydá do Atlanty k druhému utkání, proti Jihoafrické republice vyběhne ve čtvrtek 18. června v poledne, v Česku bude 18.00.

K závěrečnému utkání ve skupině A Češi nastoupí v Mexico City proti domácímu mužstvu. Hraje se ve středu 24 června od 19.00, v Česku už bude 25. června tři hodiny ráno.

Pokud obsadí první, nebo druhou příčku ve skupině, postupují automaticky do vyřazovací fáze. Pak by je další utkání čekalo 1. července, nebo 28. června.

Když budou třetí, musí počkat tři dny, než se dohrají všechna utkání ve skupinách. Dozví se, jestli do play off prošli jako jeden z osmi nejlepších týmů na třetích místech.

„Skupina je nevyzpytatelná, ještě nevíme, co od soupeřů čekat. Ale cílem i úspěchem bude postup, pak se může stát cokoli,“ pronesl Holeš.

