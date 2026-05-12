54 jmen pro fotbalové MS. V předběžné nominaci jsou i slávisté Douděra a Chorý

Obránce Douděra a útočník Chorý dostali v sobotním ligovém derby se Spartou červenou kartu. Zápas se kvůli předčasnému vběhnutí domácích příznivců na hřiště a napadení hostujících hráčů nedohrál.
V součtu s předchozími excesy je vedení Slavie vyřadilo z A týmu a oba dostali svolení k letnímu přestupu. Předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík uvedl, že už si za Slavii nezahrají.
Předběžná nominace Česka na mistrovství světa
Brankáři: Lukáš Horníček (Braga SC), Martin Jedlička (FC Baník Ostrava), Antonín Kinský (Tottenham Hotspur FC), Jan Koutný (SK Sigma Olomouc), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jakub Markovič (SK Slavia Praha), Jindřich Staněk (SK Slavia Praha)
Obránci: Vladimír Coufal (TSG 1899 Hoffenheim), David Douděra (SK Slavia Praha), Matěj Hadaš (SK Sigma Olomouc), Tomáš Holeš (SK Slavia Praha), Robin Hranáč (TSG 1899 Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (SK Slavia Praha), Václav Jemelka (FC Viktoria Plzeň), David Jurásek (SK Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers FC), Karel Spáčil (FC Viktoria Plzeň), Adam Ševínský (AC Sparta Praha), Martin Vitík (Bologna FC 1909), Tomáš Vlček (SK Slavia Praha), Jaroslav Zelený (AC Sparta Praha), David Zima (SK Slavia Praha)
Záložníci: Lukáš Ambros (Górnik Zabrze), Michal Beran (SK Sigma Olomouc), Pavel Bucha (Cincinnati FC), Lukáš Červ (FC Viktoria Plzeň), Kryštof Daněk (LASK Linz FC), Vladimír Darida (FC Hradec Králové), Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Adam Karabec (Olympique Lyon), Ondřej Kričfaluši (FC Baník Ostrava), Tomáš Ladra (FC Viktoria Plzeň), David Planka (FC Baník Ostrava), Lukáš Provod (SK Slavia Praha), Matěj Ryneš (AC Sparta Praha), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Michal Sadílek (SK Slavia Praha), Hugo Sochůrek (AC Sparta Praha), Alexandr Sojka (FC Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham United FC), Pavel Šulc (Olympique Lyon), Denis Višinský (FC Viktoria Plzeň)
Útočníci: Adam Hložek (TSG Hoffenheim 1899), Tomáš Chorý (SK Slavia Praha), Mojmír Chytil (SK Slavia Praha), Christophe Kabongo (FK Mladá Boleslav), Jan Kliment (SK Sigma Olomouc), Jan Kuchta (AC Sparta Praha), Vasil Kušej (SK Slavia Praha), Ondřej Mihálik (FC Hradec Králové), Vojtěch Patrák (FK Pardubice), Václav Sejk (SK Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen), Matěj Vydra (FC Viktoria Plzeň)