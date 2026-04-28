„SK Dynamo České Budějovice učinilo oficiální krok směrem k budoucnosti klubu. Vedení klubu v čele s majitelkou dnes oficiálně podalo statutárnímu městu České Budějovice nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. O dalším vývoji budeme fanoušky průběžně informovat,“ stojí v krátkém prohlášení na sociální síti X.
Nigerijsko-britská majitelka klubu Dorothy Nneka Ede předložila nabídku dva týdny poté, co rada města vypověděla Dynamu smlouvu ze stadionu. Rozhodla se tak poté, co Edeová odmítla klub prodat městu. Roční výpovědní lhůta poběží od 1. května, druholigový celek by na něm tak nestihl dokončit příští sezonu a hrozí mu, že od Fotbalové asociace ČR nedostane licenci.
Českobudějovická radnice navíc zakázala Dynamu využívat pro potřeby A-mužstva tréninkový areál na Složišti. Klub označil krok za přímý útok na fungování profesionálního fotbalu ve městě. Zástupci města a klubu by se měli tento týden sejít.
Podle radních je situace kolem českobudějovického klubu neúnosná, proto se ho snaží odkoupit a najít jiného zájemce. Dynamo mimo jiné až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním dodalo vyúčtování služeb za údržbu stadionu na Střeleckém ostrově. Externí spolupracovník Dynama se navíc před měsícem v noci natáčel před radnicí, kde nadával náměstkovi primátorky Petru Marošovi (Naše Česko).