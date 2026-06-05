Na olympijské vítěze nestačili. Češi po návratu na MS 3x3 končí v osmifinále

České kvarteto Štěpán Borovka, Filip Novotný, Adam Růžička a Lukáš Stegbauer dlouho drželo s favoritem krok. Nedařila se ale střelba za dva body, z dálky trefili jen dva pokusy z devíti. V závěru měli Nizozemci přesnější mušku, méně chybovali a zápas dotáhli k postupu.
„Osmifinále proti Nizozemsku nám bohužel nevyšlo. Nezachytili jsme úplně začátek. Jsou to zkušení borci, 3x3 hrají už spoustu let a zkušenost tady vyhrála. Na začátku na nás zatlačili a my nehráli to, co jsme si řekli. Byli jsme na ně připraveni, ale mají skvělé individuální dovednosti a nepovedlo se nám je zastavit,“ řekl Novotný.
„Teď je to pro nás velké zklamání, protože když už jsme se dostali sem, chtěli jsme co nejdál. Ale později turnaj budeme hodnotit pozitivně. Tři výhry ve skupině, super výsledky a pro nás i super zkušenost a motivace do další práce. Sezona je pořád na začátku,“ dodal Novotný.
Mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě
Osmifinále
Muži:
20:25 ženy: Česko - Francie.