Menšík v United Cupu nestačil na Bergse. Odvrátí Krejčíková konec ve čtvrtfinále?

  10:30aktualizováno  10:30
Čeští tenisté ve čtvrtfinále United Cupu s Belgií prohrávají 0:1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl 2:6 a 6:7 Zizou Bergsovi. Vyřazení ze soutěže smíšených družstev na začátku sezony bude odvracet Barbora Krejčíková proti Elise Mertensové. Pokud by vyhrála, rozhodla by smíšená čtyřhra. Vítěze čeká v semifinále v Sydney Švýcarsko.
Jakub Menšík se na sebe zlobí ve čtvrtfinálovém utkání United Cupu. | foto: AP

Osmnáctý hráč žebříčku Menšík v úvodním setu na světovou dvaačtyřicítku Bergse nestačil. Šestadvacetiletý Belgičan mu ve třetím gamu sebral servis, ve výměnách měl jasnou převahu a českému mladíkovi dovolil jen dvě hry.

Druhý set byl vyrovnaný do sedmého gamu, v němž Menšík udělal dvě dvojchyby a znovu přišel o podání. Bergs se pak dostal do vedení 5:3, ale dlouho nemohl dotáhnout zápas do vítězného konce. Trápil se na servisu, naopak Menšík odehrál svou nejlepší pasáž v zápase.

Za stavu 4:5 český tenista proměnil brejkbol díky „prasátku“, vzápětí sice znovu o podání přišel, ale ve dvanáctém gamu odvrátil mečbol a vynutil si tiebreak. Ve zkrácené hře byl Bergs při svém servisu neomylný a Menšíkovo jediné zaváhání rozhodlo o tom, že Bergs vyhrál 7:4 a získal pro Belgii první bod.

Naopak tým kapitána Jiřího Nováka bude nyní spoléhat na dvojnásobnou grandslamovou šampionku Krejčíkovou, kterou čeká devatenáctá hráčka světového žebříčku Mertensová. Poprvé se mezi profesionálkami utkají v soutěžním duelu ve dvouhře.

Soutěž smíšených tenisových družstev United Cup

Sydney a Perth (tvrdý povrch)

Čtvrtfinále
Česko - Belgie 0:1 (Sydney)
Menšík - Bergs 2:6, 6:7 (4:7)

