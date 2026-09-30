ONLINE: Česko - Bulharsko 1:0, v klíčovém duelu otevírá skóre Mašek

Češi jsou po víkendové remíze v Ázerbájdžánu (1:1) před Bulhary už jen o bod, vzájemný duel je předposledním v kvalifikaci. Loni v říjnu Češi v Bulharsku podlehli 1:2.
V závěrečném zápase příští úterý se představí v Portugalsku, které by si proti outsiderovi z Gibraltaru mělo zajistit první příčku a tím i přímý postup na šampionát. Ten příští rok hostí společně Albánie se Srbskem.
Výběr trenéra Michala Bílka rozehrál kvalifikaci třemi výhrami, v dalších pěti utkáních ale zvítězil jen jednou. V pátek nečekaně remizoval 1:1 v Ázerbájdžánu, zatímco Bulharsko po obratu zdolalo lídra tabulky Portugalce.
Pokud Bulhaři v Hradci neprohrají, v posledním duelu je čeká Skotsko, která má titěrnou naději, že se přes Bulhary a Čechy ještě protlačí do baráže.
Na šampionát přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji.
Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
55. Mašek
Koutný – Lissah, Konečný, Ševínský, Labík – Sochůrek (46. Kačor), Bužek, Jelínek – Šín (C), Mašek, Škrkoň
P. Andrejev – Pavlov, Vladimirov, Božinov, Šiškov – Mitkov (C), Iliev, Jordanov – A. Marinov, Stojančov, Lazarov
Dvořák – Hunal, Pech, Vachoušek, Vojta, Míček, Slončík, Boledovič, Kačor
A. Andrejev – Georgiev, Nejčev, Rajčev, Stojanov, Onasci, Kazaldžiev, Gigov, Vidolov
33. Mitkov, 45. A. Marinov
Rozhodčí: Kos – Arys, Bohonos (všichni POL)Přejít na online reportáž