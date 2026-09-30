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ONLINE: Česko - Bulharsko 1:0, v klíčovém duelu otevírá skóre Mašek

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  18:17aktualizováno  19:13
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Bulharský obránce Simeon Šiškov brání v přístupu k míči českému útočníkovi Vítu Škrkoňovi. | foto: ČTK

Vítězství zajistí jistou účast v baráži. Remíza by byla velká komplikace v boji o Euro 2027. Prohra znamená konec reálných nadějí na postup, zbude teoretická šance. Čeští fotbalisté v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy do 21 let v Hradci Králové hostí Bulharsko, které je jejich přímým konkurentem. Klíčové utkání druhého se třetím můžete od 18 hodin sledovat v online reportáži.

Češi jsou po víkendové remíze v Ázerbájdžánu (1:1) před Bulhary už jen o bod, vzájemný duel je předposledním v kvalifikaci. Loni v říjnu Češi v Bulharsku podlehli 1:2.

V závěrečném zápase příští úterý se představí v Portugalsku, které by si proti outsiderovi z Gibraltaru mělo zajistit první příčku a tím i přímý postup na šampionát. Ten příští rok hostí společně Albánie se Srbskem.

Výběr trenéra Michala Bílka rozehrál kvalifikaci třemi výhrami, v dalších pěti utkáních ale zvítězil jen jednou. V pátek nečekaně remizoval 1:1 v Ázerbájdžánu, zatímco Bulharsko po obratu zdolalo lídra tabulky Portugalce.

Pokud Bulhaři v Hradci neprohrají, v posledním duelu je čeká Skotsko, která má titěrnou naději, že se přes Bulhary a Čechy ještě protlačí do baráže.

Na šampionát přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji.

Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Kvalifikace ME U21
Skupina B 30. 9. 2026 18:00
zápas probíhá
Česko Česko : Bulharsko Bulharsko 1:0 (0:0)
Góly:
55. Mašek
Góly:
Sestavy:
Koutný – Lissah, Konečný, Ševínský, Labík – Sochůrek (46. Kačor), Bužek, Jelínek – Šín (C), Mašek, Škrkoň
Sestavy:
P. Andrejev – Pavlov, Vladimirov, Božinov, Šiškov – Mitkov (C), Iliev, Jordanov – A. Marinov, Stojančov, Lazarov
Náhradníci:
Dvořák – Hunal, Pech, Vachoušek, Vojta, Míček, Slončík, Boledovič, Kačor
Náhradníci:
A. Andrejev – Georgiev, Nejčev, Rajčev, Stojanov, Onasci, Kazaldžiev, Gigov, Vidolov
Žluté karty:
Žluté karty:
33. Mitkov, 45. A. Marinov

Rozhodčí: Kos – Arys, Bohonos (všichni POL)

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