ONLINE: Česko - Bulharsko. Volejbalisté zabojují v semifinále mistrovství světa

Už postupem do semifinále se čeští volejbalisté postarali o nejlepší výsledek od rozpadu federace, k zisku medaile potřebují vyhrát alespoň jeden ze zbývajících dvou zápasů. Finále a utkání o bronz jsou na programu v neděli.
Lídr bulharského týmu Aleksandar Nikolov je se 119 body nejproduktivnějším hráčem turnaje, těží z nahrávek svého bratra Simeona.
ONLINE: Česko vs. Bulharsko
Semifinále MS volejbalistů v podrobné reportáži
Jednadvacetiletý Aleksandar drtí soupeře tvrdými útoky, ve čtvrtfinále proti USA se dlouho hledal, ale i tak nakonec nasbíral 29 bodů. Osmnáctiletý Simeon řídí hru, i když má na nahrávače málo vídanou výšku 209 centimetrů. Jejich otec Vladimir pomohl v roce 2006 Bulharsku k bronzu na MS.
„Nahrávač je na začátku své kariéry. Je mladý, ale kvality jsou už i na této úrovni jasně viditelné. Jeho brácha má za sebou minimálně tři roky zkušeností z italské ligy, takže velká kvalita,“ řekl ČTK na jejich adresu trenér českého týmu Jiří Novák.
Jeho svěřenci se s Bulharskem utkali naposledy v roce 2021 v základní skupině mistrovství Evropy, tehdy měli ve čtvrtém setu mečbol, ale prohráli 2:3. Z hráčů současného kádru byli v základní sestavě smečaři Lukáš Vašina a Jan Galabov, blokař Adam Zajíček a libero Milan Moník.
Bulhaři jsou papírově přijatelnější soupeř než týmy ze druhého semifinále, v němž se od 12:30 SELČ potkají Polsko a Itálie – dva nejlepší celky aktuálního světového žebříčku, které si na MS rozdělily poslední tři tituly.