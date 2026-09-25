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Poslední příprava před Chorvatskem: Krejčí zůstává kapitánem, rozhodl to kouč

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  13:31aktualizováno  13:31
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Ladislav Krejčí na předzápasovém tréninku před duelem Ligy národů proti...

Ladislav Krejčí na předzápasovém tréninku před duelem Ligy národů proti Chorvatsku. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nový český kouč Santi Denia na předzápasovém tréninku před duelem Ligy národů...
Česká fotbalová reprezentace se chystá na Ligu národů.
Národní mužstvo na předzápasovém tréninku před duelem Ligy národů proti...
Kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace. V pozadí se zubí Pavel Nedvěd.
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Hřiště, rozparcelované na několik velkých částí, od laviček očima pozorně kontroloval manažer Pavel Nedvěd. Když dorazili trenéři, vedle stojící šéf asociace David Trunda se objal s asistentem Pablem Amem. Poslední příprava před vstupem do nové éry začala, národní mužstvo se v pátek před polednem chystalo na sobotní duel fotbalové Ligy národů proti Chorvatsku.

Na trávník slávistického stadionu v Edenu vzápětí napochodovali fotbalisté. Jeden, dva, tři... šestadvacet.

Všichni společně. Tak, jak to chce nový kouč Santi Denia. „Musíme být jako rodina,“ říká španělský trenér.

Mezi nimi i Ladislav Krejčí, jenž se v úvodu srazu potýkal se zdravotními potížemi.

„Hrál tři zápasy v pár dnech, stěžoval si na bolesti v lýtku, zřejmě půjde o přetížení po náročném programu. Myslím si, že by to během pár dnů mohlo být v pořádku,“ říkal v úvodu týdne Radek Bejbl, český asistent španělského realizačního týmu.

Jako jediný měl Krejčí tepláky, ostatní se vydali na výklus kolem hřiště v trenýrkách. Mohli jste zaslechnout pár průpovídek, výkřiků.

Bude Krejčí připraven už na Chorvatsko? Nebo spíš až v úterý proti Anglii? A zůstane kapitánem? Odpovědi dal na tiskové konferenci, která začala půlhodinu po pátečním poledni.

„Měl jsem menší komplikace, ale je to na dobré cestě, cítím se dobře,“ pronesl.

A jestli budu kapitán? „Ať vám to řekne trenér,“ poznamenal.

„Ano, Ladislav zůstává kapitánem. Rozhodl jsem to já a všichni s tím souhlasili. Hráči, Pavel Nedvěd i lidi z vedení asociace,“ zdůraznil Denia.

Národní mužstvo na předzápasovém tréninku před duelem Ligy národů proti...

Brankáři Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Antonín Kinský se připravovali ve své bublině v rohu hřiště. Cvičení na postřeh s tenisáky, pak už se pod dohledem Rúbena Martíneze střídali v tréninkové bráně.

Hráči do pole se rozdělili na dvě party a po deseti minutách intenzivního baga se přesunuli na druhou stranu hřiště k rozcvičení, které vedl kondiční trenér Víctor Ruiz.

Po čtvrt hodině se národní mužstvo před všemi „čumily“ zavřelo.

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