Baráž o MS 2026: Kde sledovat zápas Česko - Dánsko živě v televizi?

Autor:
  9:41
Čeští fotbalisté jsou jediný krok od účasti na mistrovství světa 2026. Po dramatickém postupu přes Irsko je čeká rozhodující barážový duel proti Dánsku. Kde sledovat zápas živě v televizi a online a další důležité informace najdete v našem přehledu.

Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)

  • Svěřenci trenéra Koubka se do barážového finále dostali po vydřeném vítězství 3:2 na penalty proti Irsku.
  • Dánové si prvním barážovém souboji suverénně poradili se Severní Makedonií 4:0.
  • Česko má obrovskou motivaci – na mistrovství světa chybí od roku 2006.
  • Dánové si zahráli na posledním MS v Kataru v roce 2022 i na MS v Rusku v roce 2018.

Kdy a kde sledovat baráž Česko – Dánsko živě?

Zápas o postup na MS 2026 nabídne v přímém přenosu Česká televize na stanici ČT sport. Naladíte ho i na webové platformě ČT sport Plus.

🕒 Začátek zápasu: úterý 31. března 2026 od 20:45 v epet Areně na Letné.

Přímý souboj o postup na mistrovství světa 2026 přineseme také v podrobné textové online reportáži.

Česko - Dánsko

Výkop: úterý 31. března, 20:45 (Praha-Letná).
Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni - Di Bello (video, všichni It.).
Umístění v žebříčku FIFA: 43. - 20.

Předpokládané sestavy:
Česko: Kovář - Holeš, Hranáč, Ladislav Krejčí II - Coufal, Souček, Červ, Sadílek - Šulc, Provod - Schick.
Dánsko: Hermansen - Bah, Nörgaard, Nelsson, Maehle - Hjulmand, Höjbjerg - Isaksen, Froholdt, Damsgaard - Höjlund.
Absence: Douděra, Hložek, Jaroš, Jemelka, Ryneš, Staněk, Vydra, Zima - Billing, Dorgu, Christensen, Kristensen, Schmeichel, Vestergaard (všichni zranění).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (25) - Eriksen (46).

Forma týmů

Češi protrpěli kvalifikační skupinu L, ve které skončili na druhém místě za Chorvaty. A právě od nich schytali v Osijeku debakl 1:5. Nejraději by zapomněli i na tristní porážku 1:2 v Tórshavnu s Faerskými ostrovy.

Zápasy Česka v kvalifikaci MS 2026 (skupina L)
Datum a časZápasVýsledek
sobota 22. března, 20:45Česko – Faerské ostrovy2:1
úterý 25. března, 20:45Gibraltar – Česko0:4
pátek 6. června, 20:45Česko – Černá Hora2:0
pondělí 9. června, 20:45Chorvatsko – Česko5:1
pátek 5. září, 20:45Černá Hora – Česko0:2
čtvrtek 9. října, 20:45Česko – Chorvatsko0:0
neděle 12. října, 18:00Faerské ostrovy – Česko2:1
pondělí 17. listopadu, 20:45Česko – Gibraltar6:0
Konečná tabulka skupiny L
1.Chorvatsko871026:422
2.Česko851218:816
3.Faerské ostrovy840411:912
4.Černá Hora83058:179
5.Gibraltar80083:280

Češi v prvním barážovém klání přetlačili Irsko 3:2 po penaltách, když v základní hrací době vyrovnali až čtyři minuty před koncem. V utkání jim vůbec nefungovala mezihra a k postupu doputovali především díky bojovnosti a štěstí.

Michal Sadílek v zápase české reprezentace proti Irsku.

Také Dánové skončili ve své kvalifikační skupině na 2. místě, a proto museli do baráže. Prohráli pouze jednou v klíčovém závěrečném souboji ve Skotsku.

Zápasy Dánska v kvalifikaci MS 2026 (skupina C)
DatumZápasVýsledek
05.09.2025Dánsko – Skotsko0:0
08.09.2025Řecko – Dánsko0:3
09.10.2025Bělorusko – Dánsko0:6
12.10.2025Dánsko – Řecko2:1
15.11.2025Dánsko – Bělorusko2:2
18.11.2025Skotsko – Dánsko4:2
Konečná tabulka skupiny C
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Skotsko641113:713
2.Dánsko632116:711
3.Řecko621310:127
4.Bělorusko60244:172

V barážovém utkání proti Severní Makedonii (4:0) rozhodlo Dánsko třemi góly mezi 49. a 59. minutou. Skóre otevřel z dorážky Damsgaard a následně se v rychlém sledu dvakrát prosadil Isaksen. Čtyřiadvacetiletý křídelník Lazia Řím potvrdil skvělou bilanci v reprezentaci, v 15 utkáních dal sedm branek. Střelecký účet uzavřel Nörgaard.

Vzájemné zápasy: Česko vs. Dánsko od roku 2000

  • Česko má s Dánskem od roku 2000 mírně negativní bilanci. Z jedenácti zápasů vyhrálo dvakrát, šestkrát se zrodila remíza a třikrát zvítězilo Dánsko. Skóre je vyrovnané 10:10.
  • Poslední česká výhra nad Dánskem je však stará 22 let! Na Euru v Portugalsku roce 2004 se Češi radovali ze čtvrtfinálového vítězství 3:0.
  • Na Euru se také odehrálo poslední vzájemné utkání. V roce 2021 na stadionu v Baku vyhráli Dánové 2:1.
DatumSoutěžZápasVýsledek
03.07.2021EUROČESKO – Dánsko1:2
15.11.2016PZMČESKO – Dánsko1:1
22.03.2013MSČESKO – Dánsko0:3
08.09.2012MSDánsko – ČESKO0:0
17.11.2010PZMDánsko – ČESKO0:0
26.03.2008PZMDánsko – ČESKO1:1
15.11.2006PZMČESKO – Dánsko1:1
27.06.2004EUROČESKO – Dánsko3:0
02.06.2001MSDánsko – ČESKO2:1
28.03.2001MSČESKO – Dánsko0:0
21.06.2000EURODánsko – ČESKO0:2

Jak to vidí bookmakeři?

Favoritem barážového finále jsou podle bookmakerů Dánové. Kurzy se pohybují zhruba kolem 1,45–1,50 na jejich postup, zatímco na Česko okolo 2,7. Většina sázkařů věří severskému týmu, který jde do zápasu i podle expertů v lepší formě.

ZápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Česko – Dánsko4,233,342,97
ZápasPostup domácíchPostup hostů
Česko – Dánsko2,711,47

Kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.