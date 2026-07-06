Basket ONLINE: První fáze kvalifikace o MS končí. Co předvedou Češi proti Estoncům?

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  16:41aktualizováno  16:41
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Český basketbalista Vít Krejčí se diví sudím během zápasu ve Švédsku. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Po třech porážkách v řadě hrají čeští basketbalisté poslední zápas úvodní fáze kvalifikace o MS 2027. V Brně hostí od 17.00 houževnaté Estonce. Jak si svěřenci trenéra Luboše Bartoně vedou, sledujte v podrobné online reportáži.

Pořadí ve skupině H je natolik zamotané, že Čechům k postupu nemusí stačit ani výhra nad Estonci.

Do další fáze se dostanou, pokud zvítězí:

  • rozdílem o 13 bodů větším než Švédové v Lublani
  • minimálně rozdílem 30 bodů
  • co největším rozdílem nad Estonci a Švédové jasně zdolají Slovinsko. Čechy a Slovince ve skóre dělí 52 bodů

Zároveň platí, že i po porážce můžou slavit. A to v případě, že Slovinci doma udolají Švédy. Jejich duel začíná v Lublani ve 20.00.

ONLINE: Česko vs. Estonsko

Zápas kvalifikace o MS sledujte podrobně.

Trenér Bartoň má v Brně k dispozici stejnou dvanáctku hráčů jako v předchozím kvalifikačním duelu. Na povedený zápas chce navázat Ondřej Sehnal, výraznější očekávání panují i u Víta Krejčího, jediného Čecha se smlouvou v NBA, či siláka Jamese Kárníka.

Také Estonci nejsou zcela kompletní, přesto přivezli kvalitní tým. Sledovat se vyplatí například pivota Maika-Kaleva Kotsara či naději Stefana Vaakse.

„Mají velmi dobrý tým. Jsou trošku větší pod košem, dobře střílí z dálky, jsou houževnatí. Musíme se připravit a pak to bude víceméně jen o nás. Taktiku měníme jen velmi málo. Myslím, že naše věci fungují, akorát je musíme dát do čtyřiceti minut, ne jen do poločasu,“ uvedl kouč Bartoň.

Jeho protějšek Heiko Rannula zase o Češích říkal: „S novým trenérem hrají obzvláště rychlý, španělský styl basketbalu. V obraně jsou agresivní. Velkou roli mají Sehnal a Krejčí. Na ně se zaměříme.“

Kdo nakonec v zamotané skupině H urve postup do další fáze?

Tabulka skupiny H
PořadíTýmZVPSkóreB
1.Estonsko532436:4088
2.Slovinsko532434:4138
3.Česko523413:4447
4.Švédsko523406:4247
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