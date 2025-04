Vzhledem k pravidelně pozorovanému odskočení zámořských favoritek z USA a Kanady je velice pravděpodobné, že sobotní partie bude rozhodující pro umístění na třetí pozici, která znamená čtvrtfinálový souboj s lídrem výkonnostně horší základní skupiny B a papírově snazší cestu k postupu do medailového víkendu.

ONLINE: Česko vs. Finsko Utkání základní skupiny A na mistrovství světa žen sledujeme podrobně.

Finky se v turnaji uvedly dvěma debakly 1:7 od Američanek a 0:5 od Kanaďanek, jinak jde ale o pravidelné sběratelky bronzů z mistrovství světa, což potvrdily také loni, kdy v Utice porazily Češky 3:2 po samostatných nájezdech.

V letech 2022 i 2023 o svou obvyklou pozici naopak právě na úkor hostitelek letošního turnaje přicházely, když ve vzájemných čtvrtfinálových utkáních vypadly.

Bilance z posledních roků ukazuje, jak jsou oba celky vyrovnané. Co se ale týče této sezony, národní tým na třech podnicích v rámci Euro Hockey Tour všechna utkání nad Seveřankami vyhrál. Poslední v únoru pak dokonce jednoznačně 7:2. I to je důvod, proč nyní do klání míří dokonce v pozici lehkého favorita.

Do třetího vystoupení před bouřlivým publikem navíc hokejistky kráčí sebevědomě, i přes poslední nezdar se Spojenými státy. A navzdory faktu, že Finky měly k dispozici den volna.

„Ušetřili jsme dost sil na další utkání,“ mínil po porážce 0:4 asistent Dušan Andrašovský. „Navíc jsme odehráli náš nejlepší zápas proti Americe. Takticky velmi dobře zvládnutý. Můžeme být hrdí a spokojení s tím, co jsme předvedli. Díky neskutečné atmosféře hrály holky na hraně svých možností.“

Pakliže se jim povede k výkonu proti USA přiblížit, budou mít minimálně důležitou třetí příčku na dosah.