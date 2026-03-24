Trunda: Zásah se netýká nikoho z vedení fotbalu. Asociace boj s korupcí iniciovala

Autor: ,
  10:54aktualizováno  11:14
Od úterního rána řeší český fotbal korupční skandál v souvislosti se sázkami, policie zadržela několik desítek lidí. Asociace v čele s předsedou Davidem Trundou následně svolala tiskovou konferenci po mimořádném jednání výkonného výboru. Přímý přenos můžete sledovat od 11 hodin.

„Zásah se netýká nikoho z vedení českého fotbalu, UEFA je od začátku o celé situaci informovaná a pochválila přístup asociace,“ uvedl Trunda.

„Spolupráce s Policií ČR je dlouhodobá, FAČR je iniciátorem a tím, kdo policii upozornil,“ prozradil Kamil Javůrek, integrity officer FAČR.

„Asociace stála za tím, aby se boj vedl takhle intenzivně a široce. Je mi jasné, že je tu mnoho otázek, ale z logických důvodů nemůžeme říkat příliš mnoho detailů, protože zásah stále probíhá. Po celou dobu jsme vedli interní vyšetřování, a to ve spolupráci s UEFA i zahraničními kolegy. FAČR se díky interním procesům aktivně a plnohodnotně zásahu účastnila a účastní dál.“

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý dopoledne potvrdila, že provádí úkony trestního řízení.

„Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil její mluvčí Jaroslav Ibehej.

„Zadrženo je v tuto chvíli více než 50 osob, zasahujeme na více místech v Česku, zároveň zásah probíhá i v zahraničí. Podezření se týká korupce v propojenosti se sázením na sportovní zápasy,“ uvedl zdroj iDNES.cz blízký vyšetřování.

Další informace zveřejní fotbalová asociace na tiskové konferenci.

Vstoupit do diskuse

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.