Trunda: Zásah se netýká nikoho z vedení fotbalu. Asociace boj s korupcí iniciovala

„Zásah se netýká nikoho z vedení českého fotbalu, UEFA je od začátku o celé situaci informovaná a pochválila přístup asociace,“ uvedl Trunda.
„Spolupráce s Policií ČR je dlouhodobá, FAČR je iniciátorem a tím, kdo policii upozornil,“ prozradil Kamil Javůrek, integrity officer FAČR.
„Asociace stála za tím, aby se boj vedl takhle intenzivně a široce. Je mi jasné, že je tu mnoho otázek, ale z logických důvodů nemůžeme říkat příliš mnoho detailů, protože zásah stále probíhá. Po celou dobu jsme vedli interní vyšetřování, a to ve spolupráci s UEFA i zahraničními kolegy. FAČR se díky interním procesům aktivně a plnohodnotně zásahu účastnila a účastní dál.“
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) v úterý dopoledne potvrdila, že provádí úkony trestního řízení.
„Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil její mluvčí Jaroslav Ibehej.
„Zadrženo je v tuto chvíli více než 50 osob, zasahujeme na více místech v Česku, zároveň zásah probíhá i v zahraničí. Podezření se týká korupce v propojenosti se sázením na sportovní zápasy,“ uvedl zdroj iDNES.cz blízký vyšetřování.
Další informace zveřejní fotbalová asociace na tiskové konferenci.