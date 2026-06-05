Česká výprava vyrazila z New Yorku, na Dallas Love Field Airport přistála ve 20:30 středoevropského času. A na palubě o zábavu nebyla nouze. Obránce David Douděra bavil tanečními kreacemi, jiní fotbalisté zase zvolili pohodu. Záložník Lukáš Červ preferoval četbu, stoper Tomáš Holeš trávil čas sledováním filmu.
Reprezentace bude v Texasu trénovat především v ranních hodinách, první trénink je naplánovaný na sobotu a bude otevřený pro veřejnost, jak bývá na velkých turnajích zvykem. „V Dallasu panují horka, takže jsem udělal ranní tréninky, abychom mužstvo nevysávali ještě před prvním zápasem,“ prohlásil trenér Miroslav Koubek.
Dallas hlásí na sobotu 31 stupňů Celsia a bouřky. „Věřím, že ráno budou teploty přijatelné. Odpoledne ale bývá i pětatřicet, to je vyloučené. Potrénujeme, zregenerujeme. Je to ligový denní cyklus, čtvrtek, čtvrtek, neděle, neděle. Metody, jak během týdne postupovat, jsem za ta léta načerpal a uplatníme je,“ řekl Koubek k následujícímu programu.
Na základně se bude mužstvo připravovat až do středy, kdy se přesune k prvnímu utkání proti Koreji do mexické Guadalajary. Šampionát pro Čechy, kteří se na MS dostali po dvaceti letech, začíná v pátek 12. června ve čtyři hodiny ráno středoevropského času.