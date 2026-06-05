Reprezentace dorazila do Dallasu, čeká ji náročné počasí. Koubek: Mám své metody

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  21:31aktualizováno  21:31
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V pořádku dorazili na místo určení. Česká fotbalová reprezentace se v pátek večer středoevropského času bez komplikací přesunula z východu Spojených států do Dallasu, kde bude mít základnu pro světový šampionát. Z texaského města svěřenci trenéra Koubka vyrazí dvakrát do Mexika a jednou do Atlanty ke svým zápasům ve skupině A. Páteční přelet trval přes tři hodiny. Na palubě letounu se četlo, ale i tancovalo.
Čeští fotbalisté se z východního pobřeží USA, kde ve státě New Jersey odehráli...

Čeští fotbalisté se z východního pobřeží USA, kde ve státě New Jersey odehráli generálku proti Guatemale, přesunuli během pátku do Texasu. Bydlet a trénovat během mistrovství světa budou na předměstí Dallasu. | foto: FAČR

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek před utkáním s Guatemalou.
Radost českých fotbalistů po gólu do sítě Guatemaly, který zařídil Patrik...
Pořádně zpocený útočník Patrik Schick v zápase s Guatemalou.
Momentka z utkání mezi Českem a Guatemalou, v akci útočník Patrik Schick.
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Česká výprava vyrazila z New Yorku, na Dallas Love Field Airport přistála ve 20:30 středoevropského času. A na palubě o zábavu nebyla nouze. Obránce David Douděra bavil tanečními kreacemi, jiní fotbalisté zase zvolili pohodu. Záložník Lukáš Červ preferoval četbu, stoper Tomáš Holeš trávil čas sledováním filmu.

Reprezentace bude v Texasu trénovat především v ranních hodinách, první trénink je naplánovaný na sobotu a bude otevřený pro veřejnost, jak bývá na velkých turnajích zvykem. „V Dallasu panují horka, takže jsem udělal ranní tréninky, abychom mužstvo nevysávali ještě před prvním zápasem,“ prohlásil trenér Miroslav Koubek.

Dallas hlásí na sobotu 31 stupňů Celsia a bouřky. „Věřím, že ráno budou teploty přijatelné. Odpoledne ale bývá i pětatřicet, to je vyloučené. Potrénujeme, zregenerujeme. Je to ligový denní cyklus, čtvrtek, čtvrtek, neděle, neděle. Metody, jak během týdne postupovat, jsem za ta léta načerpal a uplatníme je,“ řekl Koubek k následujícímu programu.

Na základně se bude mužstvo připravovat až do středy, kdy se přesune k prvnímu utkání proti Koreji do mexické Guadalajary. Šampionát pro Čechy, kteří se na MS dostali po dvaceti letech, začíná v pátek 12. června ve čtyři hodiny ráno středoevropského času.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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