Nečekaná ztráta. Fotbalistky v kvalifikaci s Albánii jen remizovaly, jsou ale dál první

„Je to obrovské zklamání, nehrály jsme dobře, vůbec nám to nešlo ve finální třetině. Musíme se rychle oklepat a připravit se na úterý, kdy půjde úplně o všechno. Věřím, že budeme hrát lepší fotbal,“ uvedla Klimková v rozhovoru pro Českou televizi v době, kdy ještě neznala výsledek Walesu.
Češky v březnu vyhrály v Albánii 5:1, nyní ale soupeřky kladly výrazně větší odpor. Přesto měly domácí fotbalistky na pražském Žižkově zejména v prvním poločase velkou převahu, v největší šanci trefila Bartoňová tyč.
Skóre otevřela ve 47. minutě přízemní střelou kapitánka Cahynová. V 68. minutě musela kvůli zranění vystřídat brankářka Lukášová a její nástupkyně Votíková udržela čisté konto jen dvě minuty. Levendiová si nehlídaná naběhla na malé vápno a pohodlně zakončila centr z pravé strany.
Český tým si vytvořil v závěru tlak, výrazněji ale branku soupeře neohrozil. Albánie získala čtvrtý bod v kvalifikaci a je blízko konečnému třetímu místu.
„Hrozně frustrující, nemohly jsme se do toho vůbec dostat. Bylo to málo, ale i takový je fotbal. Pořád to máme ve svých rukou, musíme to zvládnout v úterý,“ řekla Cahynová, která skórovala ve třetím reprezentačním utkání za sebou.
Týmy jsou v kvalifikaci rozdělené do tří výkonnostních lig podle výsledků v loňském ročníku Ligy národů. Češky patří do prostřední skupiny B. Vítěz čtyřčlenné skupiny nemá zajištěn přímý postup na světový šampionát, který se uskuteční v příštím roce v Brazílii. Hraje se o co nejlepší pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři celky.
Kvalifikace mistrovství světa 2027 fotbalistek
Evropská část; skupina B1
Česko - Albánie 1:1 (0:0)
Černá Hora – Wales 1:1 (0:1)
Tabulka:
|1.
|Česko
|5
|3
|2
|0
|17:5
|11
|2.
|Wales
|5
|3
|2
|0
|14:4
|11
|3.
|Albánie
|5
|1
|1
|3
|4:12
|4
|4.
|Černá Hora
|5
|0
|1
|4
|4:18
|1