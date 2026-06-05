Nečekaná ztráta. Fotbalistky v kvalifikaci s Albánii jen remizovaly, jsou ale dál první

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  20:06aktualizováno  20:08
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České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1:1 s Albánií, přesto nepřišly o první místo ve skupině B1. Wales hrál v Černé Hoře rovněž 1:1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře, k vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.

Česká fotbalistka Klára Cahynová hlavičkuje v zápase se Spojenými státy. | foto: AP

„Je to obrovské zklamání, nehrály jsme dobře, vůbec nám to nešlo ve finální třetině. Musíme se rychle oklepat a připravit se na úterý, kdy půjde úplně o všechno. Věřím, že budeme hrát lepší fotbal,“ uvedla Klimková v rozhovoru pro Českou televizi v době, kdy ještě neznala výsledek Walesu.

Češky v březnu vyhrály v Albánii 5:1, nyní ale soupeřky kladly výrazně větší odpor. Přesto měly domácí fotbalistky na pražském Žižkově zejména v prvním poločase velkou převahu, v největší šanci trefila Bartoňová tyč.

Skóre otevřela ve 47. minutě přízemní střelou kapitánka Cahynová. V 68. minutě musela kvůli zranění vystřídat brankářka Lukášová a její nástupkyně Votíková udržela čisté konto jen dvě minuty. Levendiová si nehlídaná naběhla na malé vápno a pohodlně zakončila centr z pravé strany.

Český tým si vytvořil v závěru tlak, výrazněji ale branku soupeře neohrozil. Albánie získala čtvrtý bod v kvalifikaci a je blízko konečnému třetímu místu.

„Hrozně frustrující, nemohly jsme se do toho vůbec dostat. Bylo to málo, ale i takový je fotbal. Pořád to máme ve svých rukou, musíme to zvládnout v úterý,“ řekla Cahynová, která skórovala ve třetím reprezentačním utkání za sebou.

Týmy jsou v kvalifikaci rozdělené do tří výkonnostních lig podle výsledků v loňském ročníku Ligy národů. Češky patří do prostřední skupiny B. Vítěz čtyřčlenné skupiny nemá zajištěn přímý postup na světový šampionát, který se uskuteční v příštím roce v Brazílii. Hraje se o co nejlepší pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři celky.

Kvalifikace mistrovství světa 2027 fotbalistek

Evropská část; skupina B1

Česko - Albánie 1:1 (0:0)
Branky: 47. Cahynová - 70. Levendiová.
Sestava Česka: Lukášová (68. Votíková) - Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (65. Střížová) - Kotrčová (87. Polcarová), Cahynová, Černá - Polášková (46. Švíbková), Cvrčková (65. Žufánková), Khýrová. Trenérka: Klimková.

Černá Hora – Wales 1:1 (0:1)
Branky: 79. Djokovičová – 41. Cainová (z pen.)

Tabulka:

1.Česko532017:511
2.Wales532014:411
3.Albánie51134:124
4.Černá Hora50144:181
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