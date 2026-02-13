ONLINE: Česko - Francie. Druhý zápas hokejistů v Miláně, jsou jasným favoritem

Autor:
  7:04aktualizováno  7:04
České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Utkání můžete sledovat v podrobné reportáži online.
Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026)

Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026) | foto: Geoff BurkeReuters

Hráči Česka a Kanady po konci vzájemného utkání. (12. února 2026)
Kanadský hokejista Nick Suzuki a jeho úspěšná střela proti českému týmu. (12....
Lukáš Sedlák stojící proti kanadskému brankáři Jordanu Binningtonovi. (12....
David Pastrňák při souboji s Nathanem Mackinnonem v olympijském zápase mezi...
52 fotografií

Češi chtějí na první duel zapomenout. Ne že by snad herně celých 60 minut proti Kanadě propadali, pár slušných šancí si vytvořili. Ale po výsledku 0:5 zkrátka nemůžou být spokojení snad s ničím.

„Beru to tak, že je to první zápas. Musíme to hodit za hlavu,“ hlásil brankář Lukáš Dostál.

ONLINE: Česko – Francie

Sledujte druhý zápas národního týmu na ZOH v Miláně od 16.40 podrobně

Druhé klání na olympiádě bude pro národní tým úplně odlišné. Tentokrát berou pozici velkého favorita Češi, v zápase proti Francii by měl být zisk tří bodů povinností.

Čeká je soupeř, který si zakládá na pevné defenzivě, spoustě osobních soubojů a ojedinělých protiútocích.

Koneckonců takovou hrou se chtěl prezentovat i ve čtvrtečním klání proti Švýcarsku, jenže mu hrubě nevyšel úvod, už ve čtvrté minutě prohrával o dva góly.

Lukáš Dostál a jeho zásah proti kanadské střele. (12. února 2026)

Pak si Švýcaři zbytek zápasu pohlídali, podobně jako Kanaďané proti Česku, a přidali ještě dva góly. Francouzi tak stejně jako svěřenci Radima Rulíka nastoupí do druhého zápasu bez bodů a bez vstřeleného gólu.

„Celou dobu jsme si ale říkali, že to budeme držet v pozitivní atmosféře, není vůbec důvod to měnit. Připravíme se na další utkání, které chceme vyhrát. Pokusíme se s týmem pracovat tak, aby to s nikým nezamávalo,“ pravil český kouč.

Jeho tým by se výhrou nad Francií uklidnil a zlepšil si náladu před závěrečným střetnutím ve skupině proti Švýcarsku, ve kterém se bude rozhodovat o nasazení do osmifinále.

Zimní olympijské hry 2026
13. 2. 2026 16:40
Francie : Česko
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.