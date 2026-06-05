Koubek chválil druhou půli, překvapila ho kulisa: Příště budu jako výpravčí Hubička

V Guadalajaře nastoupí Češi příští pátek proti Jižní Koreji. V základní skupině je pak čeká ještě Jihoafrická republika a Mexiko, což bude na Aztéckém stadionu hukot.
„Tam budu jako výpravčí Hubička na nádraží,“ žertoval Koubek. „Můžu jen ukazovat a nic jiného.“
I Guatemalci vytvořili na stadionu v New Jersey slušnou kulisu, že?
To musím uznat a potvrdit. Viděl jsem poloprázdný stadion, ale zároveň neslyšel vlastního slova. Až jsem si říkal, že tady snad musí být nějaká divná akustika.
Jen nadšeně fandící publikum a statečný soupeř.
Velmi houževnatý. Dokud měli hodně sil, byli důslední. Hráli zezadu a my se do nich těžko dostávali. Náš přechod do útoku byl v první půli pomalejší, rozehrávka trvala moc dlouho, hráli jsme příliš do šířky, chyběly náběhy, lepší pohyb i kombinace. Tohle všechno přišlo až ve druhé půli, tam to bylo v pořádku: rozhýbali jsme to, byly tam dobré a zajímavé akce. Dařilo se nám i po technické stránce, soupeře jsme už nepouštěli za půlku.
Takže chvála pro náhradníky?
Vstoupili do toho dobře a soupeře dorazili. Ale pozor: první sestava to měla těžší, protože soupeř měl sílu. Když jste víc u balonu, což jsme byli a proti Guatemale být musíme, soupeře postupně utaháte.
Nevylekaly vás v první půli některé chyby v defenzivě?
Pravda, že některá obranná řešení nebyla úplně rozhodná. Měli bychom být v soubojích zaťatější, potíže nám dělal hlavně jejich dlouhý hroťák, nechovali jsme se při jeho hlídání úplně dobře.
Zamotal vám zápas v něčem hlavu? Hlavně výkon některých hráčů po přestávce?
Ale to je přece dobře. Asi bych to nenazýval zamotáním hlavy, protože hráči, kteří nastoupili v první půli, poslední dva týdny stáli, takže i pro ně to bylo užitečné. A pokud kluci, kteří přišli do druhé půle, prokázali dobrou výkonnost, je to dobrý signál. Máme kostru, víme, co je stabilita, a touto cestou chceme jít dál.
Z kolika procent máte jasno o sestavě pro první utkání šampionátu?
Předbíháte. Zápasy rád analyzuju, podívám se na video, z toho si udělám závěry, až pak se rodí další myšlenky. Nechci a ani bych nedokázal mluvit o sestavě pro příští zápas.
Například na pravé straně se v první půli dařilo Coufalovi a ve druhé Douděrovi.
Jen houšť. Ostatně proto David Douděra jel, proto jel i Tomáš Chorý, aby přišel do takových chvil a rozhodl zápas.
Jste právě za tyhle dva rád?
Já o nich nepochyboval. Do kádru patřili a patří. Jako trenér musím zohledňovat sportovní stránku, za to jsem hodnocený. A tyhle věci, už se k nim ani nechci vracet, patří na jinou scénu. My máme zase svoji scénu.
Ovšem když padl po jejich spolupráci druhý gól, možná se národ uklidnil.
Nevím, jestli se národ uklidnil. Ti, kteří jsou zlověstní, tak budou pořád. Ti se nezmění.
Bude pro vás Chorý během turnaje hlavně žolíkem, který může zápasy rozseknout jako náhradník?
On je hráčem pro speciální situace a dnes to dokázal. Ale pozor, i Patrik Schick si splnil svoje. Excelentní akcí zajistil první branku. Útočníci se prosadili, z toho mám radost.
Radost ale nejspíš nebudete mít z brejků, do kterých jste Guatemalce pouštěli. V první půli jich bylo hodně.
Hodně bych považoval za silné slovo. Pokud hrajete takový zápas, stává se to. Čtyři nebo pět kontrů bylo kvalitně provedených, špatně se to chytá. Hrajeme jeden na jednoho, snažíme se napadat vysoko, takže to není jednoduché. Na druhou stranu máme rychlé stopery a myslím, že až na dvě výjimky, kdy se mi to nelíbilo, jsme si vždycky poradili.
Spíš šlo o problémy v komunikaci mezi brankářem a stopery.
Určitě máme co zlepšit. Ukážeme si konkrétní herní situace a uděláme závěry. Nebyla tam jistota a stabilita, s tím souhlasím.
Na co se týden před prvním zápasem hodláte nejvíc zaměřit?
Pořád pracujeme na taktice naší hry, ale podrobnosti samozřejmě sdělovat nebudu.
Hned v pátek letíte do Dallasu, kde budete mít během turnaje základnu. Jaký bude další program?
Víme, že tam panují velká horka, odpoledne pětatřicet, takže budeme chtít trénovat ráno, abychom mužstvo zbytečně nevysávali. Věřím, že teploty budou přijatelné. Jinak je to vlastně takový klasický ligový cyklus. Jeden zápas týdně, máme metody, jak budeme postupovat. Něco jsem za ta léta načerpal, teď to uplatníme.
Mimochodem, dělá vám počasí velké starosti? Nejsme na to z Česka zvyklí.
Dobře, že už při generálce tady byla prádelna a dusno. Kluci však zvládli běhat i tak. Odjezdili to. Měl jsem pocit, že jsme se s prostředím vyrovnali dobře. Nezapomínejme taky, že jsme přiletěli teprve v pondělí, časový posun jsme taky ještě nevstřebali stoprocentně. Ještě večer si prohlédnu data a uvidím.
Takže vás ještě čeká dlouhá noc?
Dostávám je na mobil od našich schopných pracovníků docela rychle. Netrvá to dlouho. Dvacet minut a máte jasno.
A vy si pak můžete jít lehnout.
No. To přece patří k životu slušného člověka. (směje se)