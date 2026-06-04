ONLINE: Česko - Guatemala, poslední test před šampionátem, fotbalisté hrají v USA

  22:23
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Za týden už naostro. Čeští fotbalisté ale nejdřív ve druhém přípravném utkání před mistrovstvím světa hrají proti výběru Guatemaly v americkém Harrisonu ve státě New Jersey. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 2 hodin v noci českého času.

Ladislav Krejčí na tréninku české fotbalové reprezentace. | foto: FAČR

V USA se startuje v osm hodin večer.

Generálku na šampionát zahájí v sestavě, která by se podle trenéra Miroslava Koubka měla blížit té, jež za týden vyběhne v úvodním duelu šampionátu proti Jižní Koreji.

„Guatemala, to je jihoamerický styl, mají technické hráče, kteří mají, a to chci zdůraznit, neočekávaná řešení. Nestandardní a zajímavá,“ popisoval Koubek soupeře.

Čeští fotbalisté nastupují na Sports Illustrated Stadium pro dvacet tisíc diváků, svá utkání tam běžně hrají New York Red Bulls. Právě v tréninkovém areálu místního klubu měli reprezentanti své dočasné zázemí.

To využívali od svého pondělního příletu, v úterý pak poprvé na americké půdě trénovali. V pátek se přesunou do Dallasu na turnajovou základnu, odkud budou létat na skupinové zápasy do Guadalajary, Atlanty a Mexico City.

Zatímco Češi v neděli porazili 2:1 Kosovo doma na Letné, pro Guatemalu to bude teprve první utkání v rámci červnového srazu. Naposledy hrála v březnu, kdy podlehla 0:7 Alžírsku.

V samostatné české historii se obě mužstva dosud nepotkala, nicméně Československo v roce 1968 prohrálo s Guatemalou 0:1 na olympiádě v Mexiku.

Mezinárodní přípravný zápas
5. 6. 2026 2:00
Česko Česko : Guatemala 0:0 (-:-)
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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