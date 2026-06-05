Chorý zlomil zápas: Jsem rád, že mi to lepí. Konec ve Slavii? Hlavně, že jsme zdraví

Když do mixzóny mezi novináře dorazil Chorý, bylo jasné, že se na stále propírané téma stočí řeč. Ale jen na chvíli: k nepříjemným momentům se nijak obsáhle vracet nechtěl.
„Teď už se tím nezabývám. Sezona skončila, já se plně koncentruju na reprezentaci,“ přesvědčoval Chorý pozdě v noci.
Bylo těžké všechno hodit za hlavu?
Nebylo. Takových situací je v životě spousta, musíte se s nimi vypořádat. Je to jen fotbal a já jsem dost silný, abych si s tím poradil. Mám rodinu, která za mnou stojí, jsme zdraví, od toho se můžu vždycky odrazit.
Přesto, nebyl šok, že vás Slavia vyřadila z áčka?
Ne, nebyl to šok.
Jak jste se cítil po delší herní pauze?
Dobře. Trochu jsem z toho vypadl, ale trénoval jsem individuálně, makal jsem. A jsem rád, že se to vyplatilo. V mezičase jsem měl zdravotní problémy, ale bylo dost času, abych se doléčil. Měl jsem kvalitní fyzio i přípravu, přijel jsem stoprocentně připravený. A věřím, že to tady zúročím.
Sedí vám role trumfu z lavičky?
Přijmu jakoukoli roli. Už jsem si tím prošel několikrát, v Plzni i ve Slavii. Budu připravený, kdykoli na mě trenér ukáže. A když půjdu hrát, vždycky budu chtít zápas zlomit. Toho jsem se držel vždycky a vždycky mě tahle víra posouvala. Na nároďák jsem jel poprvé až před třicítkou, tím víc si vážím každé chvíle, kdy týmu můžu pomoct. Udělám maximum, abychom jeli domů se vztyčenou hlavou.
Jak se vám sledovala první půle z lavičky?
Nebyla špatná, až na pár chyb. Dominovali jsme, drželi jsme míč, do šancí jsme se dostávali a dali jsme krásný první gól. Bohužel jsme po chybě inkasovali, ale myslím, že nás to popohnalo a upozornilo. Vlastně dobře, že to přišlo. Ve druhé půli jsme byli od začátku lepší, Guatemala byla trochu unavená a když jsme prostřídali, dorazili jsme je.
Při gólové akci to klaplo hezky.
Už když jsme šli na hřiště, trenér říkal: Využívejte Chorase co nejvíc. Za třicet minut jsem měl asi tři gólovky, jsem rád, že mi to lepí, že mě balony nacházejí. Jasně, zápas nám ukázal i zdvižený prst, ale cítím, že mentalita týmu je výborná a že chceme být úspěšní. Z toho mám radost. Nejdeme si to jen užít, chceme vyhrávat, postoupit, dostat se co nejdál.
Jak si zvykáte na americké počasí? Třicítky v New Yorku zřejmě byly pro Dallas jen předehrou.
Dobrá předehra! Víme, že to bude jen horší. Ale všechno je to v hlavě: když si řeknete, že to zvládnete, půjde to. Nepochybuju o jediném klukovi z týmu. Budeme připravení.