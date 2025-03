České hokejistky znají nominaci na domácí MS. MacLeodová sází na ověřená jména

V nominaci se podle očekávání objevuje všech devět českých hráček, které působí v zámořské profesionální lize PWHL. Nechybí ani zkušená obránkyně Dominika Lásková. Dvojnásobná bronzová medailistka z mistrovství světa kvůli zranění nohy téměř rok nehrála a za Montreal naskočila na led až začátkem března. Po třech odehraných duelech v sestavě v uplynulých čtyřech utkáních znovu chyběla.

Loni se na vrcholu sezony představily brankářky Klára Peslarová s Viktorií Švejdovou, obránkyně Daniela Pejšová, Klára Seroiszková, Sára Čajanová, Tereza Radová, Andrea Trnková a Aneta Tejralová a útočnice Kateřina Mrázová, Tereza Vanišová, Klára Hymlárová, Denisa Křížová, Natálie Mlýnková, Noemi Neubauerová, Michaela Pejzlová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová a Adéla Šapovalivová.

Český tým před rokem neuspěl v boji o bronz, který poprvé vybojoval v roce 2022 a rok nato tento výsledek zopakoval.

V minulém týdnu se hokejistky připravovaly v Praze pod vedením asistenta Dušana Andrašovského. Kemp jim zpestřil zápas s dorostenci Slavie (1:3), v němž se v obou brankách prostřídaly tři gólmanky národního týmu.

České hokejistky se radují z gólu proti Švýcarkám.

„Čekal jsem přesně to, co jsem nakonec i viděl. Skvělé tempo, dobrá fyzická hra. Bylo pro mě překvapením, že jsme dokázali celý zápas hrát na stejné úrovni, to mě moc těší. Ukázalo nám to, že by to mohlo být dobré. Že jsme na dobré cestě a že holky pracovaly,“ uvedl Andrašovský.

Reprezentace se sejde ve čtvrtek v Českých Budějovicích a bude pokračovat v přípravě. „Máme ještě co zlepšovat v obraně a obranném pásmu,“ řekl Andrašovský.

MS elitní divize žen uspořádá Česko poprvé. Ve výkonnostně lepší skupině A, v níž má všech pět celků jistý postup do vyřazovacích bojů, narazí na Švýcarsko, USA, Finsko a Kanadu.