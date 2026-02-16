Bod je k ničemu, Češi odbočili na strastiplnou cestu. Co musejí zlepšit?

  7:00aktualizováno  7:00
Jediný gól rozhodl o tom, že se olympijská medaile zásadně vzdálila. Od naděje ke snu. Od ohromného úspěchu k zázraku. Možná to jsou až příliš příkrá slova, ale čeští hokejisté se kvůli nedělní prohře se Švýcarskem 3:4 v prodloužení vydají v Miláně cestou, které se chtěla vyhnout každá reprezentace.
Hokejový zápas skupiny A Česko – Švýcarsko. (15. února 2026)

Hokejový zápas skupiny A Česko – Švýcarsko. (15. února 2026) | foto: Reuters

Filip Chlapík (14) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Martin Nečas (98) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Pokud zvládnou úterní osmifinále s Dánskem, ve čtvrtfinále si budou muset poradit s Kanadou. A to nebude sranda.

„Cítíme, že to není ono,“ pokývl reprezentační trenér Radim Rulík.

„Těžká prohra. Musíme jít dál,“ hlesl i útočník David Pastrňák.

Nedominuje.

Něco neladí.

Má sice gól a dvě asistence, ale hledají se mu správní parťáci. S centrem Tomášem Hertlem mu to očividně nesedlo.

Ani přesilová formace nefunguje. Jediný gól z osmi možností řadí Česko na předposlední místo s úspěšností 12,5 procenta. Horší zůstala jen Francie, proti níž dali Češi onen jediný přesilovkový gól.

„Přemýšlíme nad tím, jak Pastovi pomoct. Bavíme se o tom, vymýšlíme. Uvidíme,“ přiznal zachmuřený Rulík.

V ponuré náladě nebyl sám.

„Těžké, bod nám je úplně k ničemu,“ řekl Martin Nečas.

„Náš tým podal fantastický výkon, ale bohužel, dneska to nedopadlo,“ přidal brankář Lukáš Dostál.

Jindy výřečný obránce Radko Gudas tentokrát jen krčil rameny a odpovídal stroze: „No co, jestli chceme medaili, musíme porazit každého.“

Ta ale Česku od první chvíle v Miláně utíká. Zmenšuje se jako loď odplouvající do západu slunce. Dál a dál. Minimálně se putování za ní ošklivě zkomplikovalo.

Čeští hokejisté podlehli Švýcarům 3:4 v prodloužení. (15. února 2026)

Nejdřív padla šance na přímý postup do čtvrtfinále z prvního místa ve skupině A. Přes naprosto dominantní Kanadu nebyla cesta.

Pak hokejisté mohli zapomenout i na to, že by se mezi osm nejlepších dostali přímo z druhého místa. Vzhledem k ostatním výsledkům ve skupině by museli v neděli porazit Švýcarsko o třináct gólů.

Národní tým se alespoň mohl upínat k tomu, že v případě jakékoliv výhry nad Švýcarskem narazí v osmifinále buď na Francii, nebo Itálii. A v případném čtvrtfinále na Slovensko, nebo Finsko.

Jenže gól Deana Kukana cestu zase vybočil do ještě strmějšího kopce. Češi v neděli čekali na osmifinálového soupeře, kterým se nakonec stali Dánové.

S tím, že případné čtvrtfinále bude znamenat Kanadu, která si na turnaji zatím se všemi dělá, co si umane. „Tomu jsme se chtěli právě vyhnout. Potřebovali jsme vyhrát. Věděli jsme to všichni moc dobře. My i hráči. Bohužel to nevyšlo,“ řekl na rovinu Rulík.

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Sami hokejisté na čtvrtfinále, zcela správně, zatím nemyslí.

„Na to se nemá cenu vůbec dívat. Musíme vyhrát osmifinále a pak můžeme přemýšlet, jestli hrajeme s někým dalším,“ řekl za všechny útočník Lukáš Sedlák.

Dle papírových předpokladů by Češi osmifinále měli zvládnout. Jednoznačně. Ale s náladou pod psa po špatné základní skupině nastoupit na Nikolaje Ehlerse, Olivera Bjorkstranda či rozjetého Nicka Olesena? Taky to nebude žádná sranda.

Paradoxně nejvíc živě ze všech působí forvard Filip Chlapík, který ani v původní nominaci nebyl.

Přitom už na turnaji dal dva góly.

V neděli skvěle zapadl vedle Davida Kämpfa s Martinem Nečasem. Vznikla lajna, které proti Švýcarům vyšlo suverénně nejvíc střídání. A jako jediná ze čtyř útoků nedává žádný důvod cokoli měnit.

Pastrňák naopak zamířil od Hertla s Palátem k Červenkovi se Sedlákem. Čtvrtý útok zase počítá ztrátu Radka Faksy, kterého podle informací iDNES.cz odvezlo do útrob stadionu vozítko.

Měl problém se postavit na nohu.

Dobře se prezentují obránci Šimek, Kempný a Hronek.

Najdete pozitiva.

Ale národní tým rozhodně doufal víc než v to.

