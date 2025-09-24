MS ve volejbale mužů 2025: Kde sledovat čtvrtfinále Česko vs. Írán

Čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách zvládli základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. Kde můžete čtvrtfinále sledovat živě?
Čeští fanoušci se společně s volejbalisty radují z postupu do čtvrtfinále...

Čeští fanoušci se společně s volejbalisty radují z postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. | foto: AP

Milan Moník slaví postup do čtvrtfinále MS.
Lukáš Vašina v osmifinále MS.
Antonín Klimeš v osmifinále MS.
Čeští volejbalisté slaví postup do čtvrtfinále mistrovství světa.
Kdy a kde sledovat čtvrtfinále MS Česko vs. Írán?

Čtvrtfinálový souboj českých volejbalistů s Íránem je na programu ve čtvrtek 25.9. 2025 od 9:30 SELČ. Přímý přenos můžete sledovat na stanici ČT Sport i na online platformě ČT Sport Plus.

Češi už překonali nejúspěšnější výsledek od rozdělení Československa. Tím bylo 10. místo z roku 2010 na světovém šampionátu v Itálii.

Historický úspěch českých volejbalistů! Ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká Írán

Jak si Češi dosud na šampionátu vedli?

Česká reprezentace na úvod skupiny H porazila Srbsko, poté podlehla Brazílii a vítězstvím nad Čínou si zajistila překvapivý postup do osmifinále. V něm bez ztráty setu uspěla proti Tunisku.

DatumSkupinaSoupeřVýsledek
14. 9. 2025HSrbsko – Česko0:3
16. 9. 2025HBrazílie – Česko3:0
18. 9. 2025HČesko – Čína3:0
23.9. 12:00OsmifináleTunisko – Česko0:3

Pohled do historie:

Českoslovenští/čeští volejbalisté patřili v 50.–70. letech mezi absolutní světovou špičku a právě na mistrovství světa dosáhli svých největších úspěchů.

RokMedaileMísto konáníPoznámka
1949StříbroPraha, ČeskoslovenskoPremiérové MS, 2. místo
1952StříbroMoskva, SSSRFinálová účast
1960StříbroRio de Janeiro, BrazílieFinále proti SSSR
1962StříbroMoskva, SSSROpět 2. místo
1966ZlatáPraha, ČeskoslovenskoHistoricky největší úspěch
1970BronzBulharsko

Po rozdělení Československa už český mužský volejbal nenavázal na někdejší světové úspěchy. Český tým se na mistrovství světa kvalifikoval jen několikrát, většinou bez výraznějšího výsledku.

RokMísto konáníUmístěníPoznámka
1998Japonsko19. místo
2002Argentina13. místo
2010Itálie10. místoNejlepší umístění samostatné ČR
2014Polsko20. místo
2022Polsko + Slovinsko19. místo

