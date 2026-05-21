Dostálův možný konkurent, který deptal Čechy. Umí se zbláznit, chválili Claru

  15:22aktualizováno  15:22
Dlouho na něj čeští hokejisté nemohli najít recept, svými zákroky jakýmkoliv ofenzivním pokusům odolával. Recept na italského brankáře Damiana Claru nakonec svěřenci Radima Rulíka našli až po 45 minutách. „Je to snazší, když na vás jde hodně střel,“ líčil po porážce 1:3 jedenadvacetiletý gólman, jenž v duelu na mistrovství světa čelil 57 pokusům.
Český útočník Daniel Voženílek skáče ve cloně před italským brankářem Damianem Clarou. | foto: Reuters

Český obránce Marek Alscher šťastně vyrovnal v utkání s Itálií poté, co zadák...
„Jste v zápase. Když máte málo zákroků, není tak lehké zůstat soustředěný. Velké zákroky jsou těžší. Když na vás letí střely, jedete na vlně, je to jednodušší,“ vysvětloval Clara.

V permanenci byl okamžitě, jen za první třetinu musel krýt 15 českých ran. Aktivita Rulíkových svěřenců neustávala ani ve zbytku duelu, ba naopak.

V prostředním dějství zasypali italskou bránu dokonce 24 střelami, v závěrečné dvacetiminutovce si Češi připsali 19 pokusů včetně trefy Dominika Kubalíka do prázdné brány.

Suma sumárum Clara zaznamenal 55 zákroků, i díky tomuto vysokému číslu nakonec utkání zakončil s úspěšností zákroků 96,5 %.

„Čekal jsem, že budu mít tak třicet, čtyřicet zákroků. Ale sypali na mě hodně střel po sobě. Měl jsem dobrý start, to je důležité. Kluci mi pomohli, měl jsem taky trochu štěstí,“ přiznal italský gólman.

Na šampionátu ve Švýcarsku naskočil poprvé, vzhledem k předchozí účasti Itálie v nižších divizích pro něj šlo o první start na mistrovství světa v elitní skupině.

Český útočník Dominik Kubalík pod obranou zadáka Petera Spornbergera zkouší znepříjemnit práci brankáři Damianu Clarovi.

Avšak v únoru už zaujal na olympijských hrách. Proti Švédsku dával svému týmu dlouho naději, ve 46. minutě však musel kvůli zranění střídat. I tak si ale do té doby připsal 46 zákroků s úspěšností téměř 94 %.

O trochu lepší bilanci měl v osmifinále milánského turnaje se Švýcary, kdy čelil 51 střelám a za svá záda pustil pouze tři. Čechům nyní dělal ještě větší problémy.

„Umí se v dobrém slova smyslu zbláznit. Když má den, dokáže branku zavřít,“ přibližoval český obránce Michal Kempný.

S Clarou se v sezoně potkávali ve švédském Brynäsu, kde mladý Ital odchytal většinu ročníku. Jeho závěr už strávil na farmě Anaheimu, který si ho v roce 2023 vybral v draftu na 60. místě.

„Velmi talentovaný a pracovitý kluk, navíc velký a stále velmi mladý, všechno má před sebou. Viděl jsem, jak celý rok maká a zlepšuje se. Má velký potenciál, je to gólman pro NHL,“ dodal Kempný.

Jeho spoluhráči z národního týmu na Claru vyzráli až díky trefě Marka Alschera, které předcházel kontakt Daniela Voženílka s italským brankářem.

Český obránce Marek Alscher šťastně vyrovnal v utkání s Itálií poté, co zadák Gregorio Gios tlačil útočníka Daniela Voženílka do brankáře Damiana Clary.

„Byl jsem zklamaný, že gól byl uznaný. Jejich hráč tam do mě vrazil, ale potřebuji se podívat na záznam, jak to přesně bylo. Musel jsem to akceptovat, bylo to pořád 1:1, byla šance na prodloužení,“ připomínal Clara.

Nakonec musel puk z brány lovit ještě po zásahu Jakuba Fleka z mezikruží a po dlouhém vzdorování kousat čtvrtou porážku na turnaji.

To Dominik Pavlát na druhé straně vychytal po zaváhání se Slovinskem své první vítězství ve Fribourgu.

„Klobouk dolů, jak tam měl na konci několik důležitých zásahů. Díky tomu vyhráli. Pro mě to bylo těžké fyzicky, ale mentálně zase dost možná pro něho,“ ocenil soupeře Clara.

A když je řeč o českých gólmanech, díky angažmá v organizaci v Anaheimu narazil nedávno také na jedničku Ducks a předloňského mistra světa Lukáše Dostála.

„Je to skvělý kluk, přijal mě k sobě, vysvětlil mi trošku, jak to v Americe funguje. Měli jsme spoustu konverzací o hokeji a celkově o životě. Je to skvělý brankář a osobnost, těším se, až ho poznám víc v budoucnu,“ hlásil téměř dvoumetrový Ital, jenž může právě Dostálovi v následujících letech konkurovat.

Český útočník David Tomášek (96) nadskakuje před italským brankářem Damianem Clarou.

Výkonem proti Čechům na sebe rozhodně upozornil, o čemž vypovídají i reakce hráčů národního týmu či trenéra Rulíka.

„Hrál se mnou ve Färjestadu, výborný gólman. Tam je průser, když ho rozchytáte, může se stát cokoliv. Chytal výborně,“ uznal pak například také David Tomášek.

I díky jeho dvěma asistencím ale Češi recept na Claru našli. A fenomenální výkon italského maskovaného muže tak přece jenom zmírnili.

