ONLINE: Česko - Itálie. Osm beků, v brance Pavlát. Hokejisté počtvrté vyráží do akce

Po cenné výhře 4:3 nad Seveřany může v národním týmu panovat dobrá nálada, vydařeným výkonem odčinil nečekané zaváhání z předchozího střetnutí se Slovinskem (2:3P).
ONLINE: Česko – Itálie
Čtvrtý duel na MS v hokeji 2026 sledujeme od 16.20 podrobně
V něm svěřenci Radima Rulíka neustáli roli jasného favorita, ve které jsou i proti Italům. Podcenění si ale reprezentace nepřipouští.
„Zůstáváme nohama na zemi. Přistupujeme k tomu tak, že pro nás není lehkého soupeře,“ potvrzuje asistent trenéra Jiří Kalous. Se štábem do duelu nasazují kompletní osmičku obránců, jak běžně praktikují při přípravných duelech.
Sestava ČR
Pavlát (Kořenář) - Hronek, Galvas, Cibulka, Kempný, Alscher, Ticháček, Ščotka, Hájek - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, D. Kubalík - Chmelař, Černoch, O. Beránek
Mužstvo se v tréninku zaměřovalo především na práci speciálních týmů. Vždyť proti Švédům zásluhou Dominika Kubalíka využilo teprve první přesilovku na turnaji.
Trápí se ovšem také při oslabeních, ve kterých za tři předchozí duely obdrželo pět gólů. „Zaměřujeme se na to pořád. Drilujeme to, pracujeme. Pár detailů nám ale neladí,“ přiznává Kalous.
Bilanci v nerovnovážném počtu hráčů na ledě si Češi můžou vylepšit už proti Italům.
Ti se na šampionátu zatím trápí, po duelech s Kanadou, Slovenskem a Norskem stále čekají na první bod, navíc mají velmi nepříznivé skóre 1:14, kvůli čemuž jim patří poslední příčka ve skupině.
„Mají velmi dobré vstupy do utkání, ať už hrají proti komukoliv. Tohle je potřeba si pohlídat. Jsou nebezpeční, agresivní. Mají šikovné hráče, zkušeného finského trenéra Jalonena,“ varuje přesto Kalous.
Výraznější stopu nezanechala Itálie ani na únorových olympijských hrách, kde startovala díky pořadatelství, ale ve všech čtyřech duelech padla.
Stejně jako v posledním vzájemném střetnutí s Čechy, které se uskutečnilo na mistrovství světa před sedmi lety. Národní tým tehdy zvítězil jednoznačně 8:0, když čtyřmi body zazářil Michael Frolík (2+2).
Dokáže nyní někdo na jeho výkon navázat a přiblíží se Rulíkův výběr účasti ve čtvrtfinále? Sledujte od 16.20 podrobně.
D. Pavlát - T. Galvas, F. Hronek - M. Kempný, T. Cibulka - J. Ticháček, M. Alscher - L. Hájek, J. Ščotka - R. Červenka, L. Sedlák, M. Blümel - D. Voženílek, D. Tomášek, J. Flek - D. Kubalík, M. Melovský, M. Kaut - O. Beránek, J. Černoch, J. Chmelař
D. Clara - L. Zanatta, P. Pietroniro - A. Trivellato, D. Di Perna - P. Spornberger, G. Gios - C. Buono, G. Nitz - T. De Luca, M. Bradley, M. Mantinger - N. Saracino, M. Frycklund, M. Zanetti - L. Frigo, D. Mantenuto, T. Purdeller - C. DiGiacinto, B. Misley, I. Deluca
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0